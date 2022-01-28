https://ria.ru/20220128/ssha-1769979947.html

В США рассчитывают на продолжение контактов Лаврова и Блинкена

В США рассчитывают на продолжение контактов Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 28.01.2022

В США рассчитывают на продолжение контактов Лаврова и Блинкена

Ответы США на предложения РФ учитывают ряд озабоченностей Москвы и содержат контрпредложения о взаимных шагах по военным учениям и ракетам в Европе, заявил в... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:56

2022-01-28T13:56

2022-01-28T14:28

сша

москва

джон салливан

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ответы США на предложения РФ учитывают ряд озабоченностей Москвы и содержат контрпредложения о взаимных шагах по военным учениям и ракетам в Европе, заявил в пятницу посол США в РФ Джон Салливан."Наши идеи, как мы думаем, могут потенциально повысить нашу общую безопасность... Они учитывают озабоченности нас и наших партнеров, но ... также учитывают и ряд озабоченностей России", - сказал Салливан.Он отметил, что контрпредложения США касаются темы военных учений и контроля над вооружениями - в том числе по ракетам в Европе."Они включают наши предложения по тем сферам, где мы (с РФ) можем найти понимание, чтобы улучшить безопасность в Европе... Мы предложили российскому руководству возможные встречные меры повышения транспарентности, в том числе по наступательным системам вооружений на Украине, по мерам доверия в отношении военных учений в Европе, потенциальные меры по контролю над вооружениями, в том числе по ракетам в Европе", - сказал он."Мы предпочитаем дипломатию и готовы двигаться дальше в том, что касается возможности общих действий", - отметил Салливан в ходе телефонного брифинга.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Ранее глава МИД РФ заявил, что, если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20220126/garantii-bezopasnosti-1769694175.html

https://ria.ru/20220128/peregovory-1769970799.html

сша

москва

россия

восточная европа

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сша, москва, джон салливан, россия, нато, восточная европа, ситуация в днр и лнр