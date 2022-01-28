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Только США могут заставить Киев выполнять Минские соглашения, заявил Лавров
Только США могут заставить Киев выполнять Минские соглашения, заявил Лавров - РИА Новости, 28.01.2022
Только США могут заставить Киев выполнять Минские соглашения, заявил Лавров
Только США могут заставить Киев выполнять минские договоренности по Донбассу, и Москва будет удовлетворена, если это произойдет, но пока верится слабо, заявил... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:16
2022-01-28T13:32
в мире
сша
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
энтони блинкен
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Только США могут заставить Киев выполнять минские договоренности по Донбассу, и Москва будет удовлетворена, если это произойдет, но пока верится слабо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если Вашингтон - я хочу верить, потому что мне и (госсекретарь США) Энтони Блинкен подтверждал, что они хотят помочь выполнять минские договоренности, его заместители говорили о том же... Если они заставят Киев (выполнять минские договоренности, - ред.), потому что я думаю, что кроме них никто этого не сможет сделать, мы будем, конечно же, удовлетворены таким результатом. Но пока в это слабо верится", - заявил Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда"."Киев понял, что Берлин и Париж не будут его заставлять выполнять минские соглашения, вот как сказал (президент Украины Владимир) Зеленский, что нам не нравятся минские договоренности, но они важны, поскольку позволяют сохранять санкции Запада против России, все. Вот обнаженный цинизм, больше ничего. Но они понимают, что теперь им все можно делать", - сказал министр в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".Он добавил, что теперь США используют Зеленского и его режим в русофобских начинаниях, чтобы нагнетать напряженность внутри Украины.В Париже в среду прошла встреча советников лидеров "нормандской четверки". Российскую делегацию на переговорах возглавил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, французскую - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В начале января Бонн и Плётнер посетили Москву, где провели встречу с Козаком, после чего французский и немецкий чиновники поехали в Киев и провели переговоры с Ермаком. Последний раз советники глав "нормандского формата" встречались в сентябре прошлого года по видеосвязи. Тогда консультации закончились безрезультатно.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20220127/soglasheniya-1769772788.html
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в мире, сша, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия, германия, франция
12:16 28.01.2022 (обновлено: 13:32 28.01.2022)
 
Только США могут заставить Киев выполнять Минские соглашения, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: только США могут заставить Украину выполнять Минские соглашения

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Только США могут заставить Киев выполнять минские договоренности по Донбассу, и Москва будет удовлетворена, если это произойдет, но пока верится слабо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если Вашингтон - я хочу верить, потому что мне и (госсекретарь США) Энтони Блинкен подтверждал, что они хотят помочь выполнять минские договоренности, его заместители говорили о том же... Если они заставят Киев (выполнять минские договоренности, - ред.), потому что я думаю, что кроме них никто этого не сможет сделать, мы будем, конечно же, удовлетворены таким результатом. Но пока в это слабо верится", - заявил Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".
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"Киев понял, что Берлин и Париж не будут его заставлять выполнять минские соглашения, вот как сказал (президент Украины Владимир) Зеленский, что нам не нравятся минские договоренности, но они важны, поскольку позволяют сохранять санкции Запада против России, все. Вот обнаженный цинизм, больше ничего. Но они понимают, что теперь им все можно делать", - сказал министр в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".
Он добавил, что теперь США используют Зеленского и его режим в русофобских начинаниях, чтобы нагнетать напряженность внутри Украины.
В Париже в среду прошла встреча советников лидеров "нормандской четверки". Российскую делегацию на переговорах возглавил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, французскую - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В начале января Бонн и Плётнер посетили Москву, где провели встречу с Козаком, после чего французский и немецкий чиновники поехали в Киев и провели переговоры с Ермаком. Последний раз советники глав "нормандского формата" встречались в сентябре прошлого года по видеосвязи. Тогда консультации закончились безрезультатно.
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Байден предлагал помочь с реализацией Минских соглашений, заявил Лавров
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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В миреСШАУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровЭнтони БлинкенСитуация в ДНР и ЛНРРоссияГерманияФранция
 
 
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