https://ria.ru/20220128/srok-1770033069.html

Жительнице Калуги грозит срок за полуобнаженные фото на фоне храма

Жительнице Калуги грозит срок за полуобнаженные фото на фоне храма - РИА Новости, 28.01.2022

Жительнице Калуги грозит срок за полуобнаженные фото на фоне храма

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Калуги, опубликовавшей в соцсетях свои полуобнаженные фото на фоне храма, девушке... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T17:10

2022-01-28T17:10

2022-01-28T17:10

религия

калужская область

москва

русская православная церковь

московская соборная мечеть

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589100973_0:0:3230:1818_1920x0_80_0_0_c1ddcda1f2143207102b64668af65d9c.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Калуги, опубликовавшей в соцсетях свои полуобнаженные фото на фоне храма, девушке грозит до года лишения свободы, сообщает прокуратура Калужской области."Прокуратурой города Калуги утверждено обвинительное заключение в отношении 26-летней женщины, которая своими действиями совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание за совершение указанного преступления до 1 года лишения свободы", - говорится в сообщении.Уточняется, что дело рассмотрит Калужский районный суд.Сообщается, что в июле 2021 года обвиняемая разместила на своих страничках в социальных сетях полуобнаженные фото на фоне храма: девушка стоит спиной к объективу, задрав юбку.В последнее время в России произошло несколько скандалов из-за непристойных фотографий на фоне храмов и мечетей. В октябре прошлого года московские полицейские начали проверку появившегося в соцсетях видео с девушкой, обнажившей грудь на фоне храма Василия Блаженного. В социальных сетях она писала, что ролик был снят несколько лет назад, а она непричастна к его публикации. Также в октябре мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил к 10 месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову по обвинению в оскорблении чувств верующих за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного.Также столичная полиция проверяет татуированную модель Полину Моругину после публикации фотографии в голом виде на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Кроме того, в январе этого года в социальных сетях распространился видеоролик с фотосъемкой девушки в балаклаве, нижнем белье и чулках на фоне Московской соборной мечети.Представители РПЦ, иудейской и мусульманской общин России выразили обеспокоенность пренебрежением к чувствам верующих, которое демонстрируют такие фото на фоне святынь.

https://ria.ru/20220125/fotosessiya-1769414283.html

https://ria.ru/20211101/oskorblenie-1757210300.html

калужская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калужская область, москва, русская православная церковь, московская соборная мечеть, россия