Жительнице Калуги грозит срок за полуобнаженные фото на фоне храма
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Калуги, опубликовавшей в соцсетях свои полуобнаженные фото на фоне храма, девушке грозит до года лишения свободы, сообщает прокуратура Калужской области.
"Прокуратурой города Калуги утверждено обвинительное заключение в отношении 26-летней женщины, которая своими действиями совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание за совершение указанного преступления до 1 года лишения свободы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дело рассмотрит Калужский районный суд.
Сообщается, что в июле 2021 года обвиняемая разместила на своих страничках в социальных сетях полуобнаженные фото на фоне храма: девушка стоит спиной к объективу, задрав юбку.
В последнее время в России произошло несколько скандалов из-за непристойных фотографий на фоне храмов и мечетей. В октябре прошлого года московские полицейские начали проверку появившегося в соцсетях видео с девушкой, обнажившей грудь на фоне храма Василия Блаженного. В социальных сетях она писала, что ролик был снят несколько лет назад, а она непричастна к его публикации. Также в октябре мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил к 10 месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову по обвинению в оскорблении чувств верующих за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного.
Также столичная полиция проверяет татуированную модель Полину Моругину после публикации фотографии в голом виде на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Кроме того, в январе этого года в социальных сетях распространился видеоролик с фотосъемкой девушки в балаклаве, нижнем белье и чулках на фоне Московской соборной мечети.
Представители РПЦ, иудейской и мусульманской общин России выразили обеспокоенность пренебрежением к чувствам верующих, которое демонстрируют такие фото на фоне святынь.
1 ноября 2021, 14:31РелигияВ РПЦ прокомментировали резонансные дела об оскорблении чувств верующих