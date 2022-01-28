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Религия
https://ria.ru/20220128/srok-1770033069.html
Жительнице Калуги грозит срок за полуобнаженные фото на фоне храма
Жительнице Калуги грозит срок за полуобнаженные фото на фоне храма - РИА Новости, 28.01.2022
Жительнице Калуги грозит срок за полуобнаженные фото на фоне храма
Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Калуги, опубликовавшей в соцсетях свои полуобнаженные фото на фоне храма, девушке... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:10
2022-01-28T17:10
религия
калужская область
москва
русская православная церковь
московская соборная мечеть
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Калуги, опубликовавшей в соцсетях свои полуобнаженные фото на фоне храма, девушке грозит до года лишения свободы, сообщает прокуратура Калужской области."Прокуратурой города Калуги утверждено обвинительное заключение в отношении 26-летней женщины, которая своими действиями совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание за совершение указанного преступления до 1 года лишения свободы", - говорится в сообщении.Уточняется, что дело рассмотрит Калужский районный суд.Сообщается, что в июле 2021 года обвиняемая разместила на своих страничках в социальных сетях полуобнаженные фото на фоне храма: девушка стоит спиной к объективу, задрав юбку.В последнее время в России произошло несколько скандалов из-за непристойных фотографий на фоне храмов и мечетей. В октябре прошлого года московские полицейские начали проверку появившегося в соцсетях видео с девушкой, обнажившей грудь на фоне храма Василия Блаженного. В социальных сетях она писала, что ролик был снят несколько лет назад, а она непричастна к его публикации. Также в октябре мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил к 10 месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову по обвинению в оскорблении чувств верующих за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного.Также столичная полиция проверяет татуированную модель Полину Моругину после публикации фотографии в голом виде на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Кроме того, в январе этого года в социальных сетях распространился видеоролик с фотосъемкой девушки в балаклаве, нижнем белье и чулках на фоне Московской соборной мечети.Представители РПЦ, иудейской и мусульманской общин России выразили обеспокоенность пренебрежением к чувствам верующих, которое демонстрируют такие фото на фоне святынь.
https://ria.ru/20220125/fotosessiya-1769414283.html
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калужская область, москва, русская православная церковь, московская соборная мечеть, россия
17:10 28.01.2022
 

Жительнице Калуги грозит срок за полуобнаженные фото на фоне храма

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦерковь святого Георгия "За верхом" в Калуге
Церковь святого Георгия За верхом в Калуге - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Калуги, опубликовавшей в соцсетях свои полуобнаженные фото на фоне храма, девушке грозит до года лишения свободы, сообщает прокуратура Калужской области.
"Прокуратурой города Калуги утверждено обвинительное заключение в отношении 26-летней женщины, которая своими действиями совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание за совершение указанного преступления до 1 года лишения свободы", - говорится в сообщении.
Московская соборная мечеть - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 13:11Религия
Участница откровенной фотосессии на фоне мечети в Москве объяснила поступок
Уточняется, что дело рассмотрит Калужский районный суд.
Сообщается, что в июле 2021 года обвиняемая разместила на своих страничках в социальных сетях полуобнаженные фото на фоне храма: девушка стоит спиной к объективу, задрав юбку.
В последнее время в России произошло несколько скандалов из-за непристойных фотографий на фоне храмов и мечетей. В октябре прошлого года московские полицейские начали проверку появившегося в соцсетях видео с девушкой, обнажившей грудь на фоне храма Василия Блаженного. В социальных сетях она писала, что ролик был снят несколько лет назад, а она непричастна к его публикации. Также в октябре мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил к 10 месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову по обвинению в оскорблении чувств верующих за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного.
Также столичная полиция проверяет татуированную модель Полину Моругину после публикации фотографии в голом виде на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Кроме того, в январе этого года в социальных сетях распространился видеоролик с фотосъемкой девушки в балаклаве, нижнем белье и чулках на фоне Московской соборной мечети.
Представители РПЦ, иудейской и мусульманской общин России выразили обеспокоенность пренебрежением к чувствам верующих, которое демонстрируют такие фото на фоне святынь.
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября 2021, 14:31Религия
В РПЦ прокомментировали резонансные дела об оскорблении чувств верующих
 
РелигияКалужская областьМоскваРусская православная церковьМосковская соборная мечетьРоссия
 
 
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