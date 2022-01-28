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В состав сборной Китая на Олимпийских играх 2022 войдут 176 спортсменов

В состав сборной Китая на Олимпийских играх 2022 войдут 176 спортсменов - РИА Новости, 28.01.2022

В состав сборной Китая на Олимпийских играх 2022 войдут 176 спортсменов

Китай объявил, что на предстоящие зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине будут направлены 176 спортсменов. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T12:17

2022-01-28T12:17

2022-01-28T12:17

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МОСКВА, 28 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай объявил, что на предстоящие зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине будут направлены 176 спортсменов.Окончательный состав олимпийской сборной КНР был утвержден сегодня.Число спортсменов вдвое превышает их количество на предыдущих Играх в Пхенчхане. Китайские спортсмены примут участие в 104 соревнованиях по 15 дисциплинам во всех семи зимних олимпийских видах спорта. При этом 20 спортсменов принадлежат к этническим меньшинствам Китая, таким как тибетцы и уйгуры.Всего делегация КНР насчитывает 387 человек. Численность китайской делегации стала рекордной за всю историю участия Китая в зимних Олимпийских играх. При этом 131 спортсмен будет соревноваться на Играх впервые. Кроме того, из 78 тренеров китайской сборной 51 -- иностранец.Стоит отметить, что по состоянию на 2015 год, когда Пекин получил право на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года, китайские спортсмены никогда не участвовали примерно в трети из 109 соревнований.Зимние Олимпийские игры 2022 года стартуют 4 февраля.

https://ria.ru/20220127/translyatsiya-1769750297.html

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спорт, олимпийские игры, китай, пхенчхан