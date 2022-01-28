https://ria.ru/20220128/soyuzy-1770071268.html

Украина открыта к вступлению в союзы по безопасности, сообщил Зеленский

Украина открыта к вступлению в союзы по безопасности, сообщил Зеленский - РИА Новости, 28.01.2022

Украина открыта к вступлению в союзы по безопасности, сообщил Зеленский

Украина готова рассмотреть предложения других стран относительно создания союзов в сфере безопасности, помимо НАТО, заявил президент страны Владимир Зеленский. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T20:35

2022-01-28T20:35

2022-01-28T21:26

в мире

украина

андерс фог расмуссен

владимир зеленский

нато

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762502292_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_a189651a6276fd8d7adae23662a1b471.jpg

КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Украина готова рассмотреть предложения других стран относительно создания союзов в сфере безопасности, помимо НАТО, заявил президент страны Владимир Зеленский."Других союзов относительно безопасности мы не слышим. Если какие-то страны готовы предложить Украине оборонный союз или в сфере безопасности, по предоставлению реальной мощной помощи в любой сложный момент, то мы готовы к таким договорам. Мы, честно говоря, работаем над такими вещами", - сказал Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на странице его офиса в Facebook.По его словам, НАТО опасается давать Украине членство из соображений безопасности. Но президент отметил, что если будет война, то она будет и у границ стран альянса."Мы сегодня находимся в сложной ситуации, поэтому вы все тут. Если будет война, скажите, армия какой страны готова будет защищать нас? Никакой. Этого не будет. Это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то, если потом что-то случится, нужно будет защищать. Это очень серьезные вызовы для НАТО… Если будет полномасштабная война, о которой мы тут говорим, то она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет", - добавил он.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1770061266.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, андерс фог расмуссен, владимир зеленский, нато, верховная рада украины