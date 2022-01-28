20:35 28.01.2022 (обновлено: 21:26 28.01.2022)
Украина открыта к вступлению в союзы по безопасности, сообщил Зеленский
Зеленский: Украина открыта к вступлению в другие союзы по безопасности, помимо НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Украина готова рассмотреть предложения других стран относительно создания союзов в сфере безопасности, помимо НАТО, заявил президент страны Владимир Зеленский.
"Других союзов относительно безопасности мы не слышим. Если какие-то страны готовы предложить Украине оборонный союз или в сфере безопасности, по предоставлению реальной мощной помощи в любой сложный момент, то мы готовы к таким договорам. Мы, честно говоря, работаем над такими вещами", - сказал Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на странице его офиса в Facebook.
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По его словам, НАТО опасается давать Украине членство из соображений безопасности. Но президент отметил, что если будет война, то она будет и у границ стран альянса.
"Мы сегодня находимся в сложной ситуации, поэтому вы все тут. Если будет война, скажите, армия какой страны готова будет защищать нас? Никакой. Этого не будет. Это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то, если потом что-то случится, нужно будет защищать. Это очень серьезные вызовы для НАТО… Если будет полномасштабная война, о которой мы тут говорим, то она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет", - добавил он.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.