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Организаторам коучингов, обманывающим россиян, грозит лишение свободы
Организаторам коучингов, обманывающим россиян, грозит лишение свободы - РИА Новости, 28.01.2022
Организаторам коучингов, обманывающим россиян, грозит лишение свободы
Деятельность организаторов марафонов личного роста и коучингов, обманывающих граждан, подпадает под статью "Мошенничество" Уголовного кодекса (УК) РФ, по... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:43
2022-01-28T16:58
александр башкин
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Деятельность организаторов марафонов личного роста и коучингов, обманывающих граждан, подпадает под статью "Мошенничество" Уголовного кодекса (УК) РФ, по которой им грозит до пяти лет лишения свободы, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.Согласно УК РФ, такое преступление с причинением значительного ущерба гражданину, наказывается, в частности, штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет. Значительный ущерб начинается от пяти тысяч рублей."Граждане, которых обманули такие организаторы, могут обращаться в правоохранительные органы. Есть целый институт досудебного расследования, который поможет разобраться", - подчеркнул Башкин.По его словам, соответствующая статья УК РФ имеет очень широкое поле действия, что гарантирует, что мошенники, которые обманывают граждан, не уйдут от ответа.При этом сенатор полагает, что поскольку число таких марафонов и коучингов сильно выросло за последние годы, необходимо также внимательно проанализировать действующее законодательство в этой области и правоприменительную практику, чтобы понять, нужны ли изменения в законы."Но на мой взгляд, эта ситуация уже достаточно урегулирована в действующем законодательстве и позволяет привлекать мошенников к ответственности", - сказал Башкин.Ранее первая замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что ей поступают обращения от граждан, ставших жертвами обмана со стороны так называемых тренеров личностного роста.Психологические коучинги и так называемые "секс-тренинги", вовлекающие людей при помощи манипулятивных схем, можно назвать мошенничеством и сравнить с деструктивными культами, заявил РИА Новости директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), профессор кафедры теологии и заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев. Тренинги личностного роста, как правило, заключаются в "дрессировке" человека для того, чтобы он переносил унижения и оскорбления и сам "шел по головам", позитивный же подход - в творческом раскрытии людей, сказал РИА Новости замдекана факультета психологии Российского православного университета (РПУ) священник Петр Коломейцев
https://ria.ru/20220127/rozysk-1769755421.html
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александр башкин, россия
16:43 28.01.2022 (обновлено: 16:58 28.01.2022)
 
Организаторам коучингов, обманывающим россиян, грозит лишение свободы

Организаторам коучингов, обманывающим россиян, грозит лишение свободы до пяти лет

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСудебное заседание
Судебное заседание - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Деятельность организаторов марафонов личного роста и коучингов, обманывающих граждан, подпадает под статью "Мошенничество" Уголовного кодекса (УК) РФ, по которой им грозит до пяти лет лишения свободы, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.
"Речь идёт о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору", - сказал он.
Согласно УК РФ, такое преступление с причинением значительного ущерба гражданину, наказывается, в частности, штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет. Значительный ущерб начинается от пяти тысяч рублей.
"Граждане, которых обманули такие организаторы, могут обращаться в правоохранительные органы. Есть целый институт досудебного расследования, который поможет разобраться", - подчеркнул Башкин.
По его словам, соответствующая статья УК РФ имеет очень широкое поле действия, что гарантирует, что мошенники, которые обманывают граждан, не уйдут от ответа.
При этом сенатор полагает, что поскольку число таких марафонов и коучингов сильно выросло за последние годы, необходимо также внимательно проанализировать действующее законодательство в этой области и правоприменительную практику, чтобы понять, нужны ли изменения в законы.
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"Но на мой взгляд, эта ситуация уже достаточно урегулирована в действующем законодательстве и позволяет привлекать мошенников к ответственности", - сказал Башкин.
Ранее первая замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что ей поступают обращения от граждан, ставших жертвами обмана со стороны так называемых тренеров личностного роста.
Психологические коучинги и так называемые "секс-тренинги", вовлекающие людей при помощи манипулятивных схем, можно назвать мошенничеством и сравнить с деструктивными культами, заявил РИА Новости директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), профессор кафедры теологии и заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев. Тренинги личностного роста, как правило, заключаются в "дрессировке" человека для того, чтобы он переносил унижения и оскорбления и сам "шел по головам", позитивный же подход - в творческом раскрытии людей, сказал РИА Новости замдекана факультета психологии Российского православного университета (РПУ) священник Петр Коломейцев
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