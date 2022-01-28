https://ria.ru/20220128/sovfed-1769969984.html

В Совфеде раскрыли детали объединения ПФР и ФСС в единый социальный фонд

В Совфеде раскрыли детали объединения ПФР и ФСС в единый социальный фонд - РИА Новости, 28.01.2022

В Совфеде раскрыли детали объединения ПФР и ФСС в единый социальный фонд

Объединение Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования может произойти со следующего года, заявила РИА Новости глава социального комитета Совфеда Инна Святенко. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:20

2022-01-28T13:20

2022-01-28T14:22

пенсионный фонд рф

общество

госдума рф

инна святенко

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Объединение Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования может произойти со следующего года, заявила РИА Новости глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.Ранее об этих планах правительства сообщила газета "Коммерсант". Работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты взносов на пенсионное и социальное страхование. Новая структура получит статус "внебюджетный фонд", координировать его работу будет Минтруд. По данным источников издания, министерство рассчитывает внести соответствующий закон в Госдуму в весеннюю сессию.По ее словам, объединение фондов "ни в коей мере не приведет к тому, что будут проблемы, связанные с новациями".Сенатор подчеркнула, что в течение года деятельность ПФР и ФСС будет продолжаться в прежнем порядке, но к 2023 году все задачи по объединению будут выполнены.Святенко отметила, что в результате этого сократится управленческий аппарат, произойдет оптимизация расходов фондов, но при этом "будет сохранен человеческий капитал".

https://radiosputnik.ria.ru/20220127/vyplaty-1769812996.html

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пенсионный фонд рф, общество, госдума рф, инна святенко