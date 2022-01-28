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Британцы осадили Порошенко за слова об "имперских амбициях России"
Британцы осадили Порошенко за слова об "имперских амбициях России" - РИА Новости, 28.01.2022
Британцы осадили Порошенко за слова об "имперских амбициях России"
Читатели британской газеты The Times жестко раскритиковали Петра Порошенко за призыв к украинцам дать отпор России. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T15:11
2022-01-28T15:55
в мире
украина
уинстон черчилль
великобритания
петр порошенко
россия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты The Times жестко раскритиковали Петра Порошенко за призыв к украинцам дать отпор России.В интервью изданию бывший президент Украины посоветовал соотечественникам объединиться и показать "в духе Черчилля" решимость утихомирить "проимперски настроенную Россию"."Пример Черчилля? Скорее, Джонсона, Блэра. Вперед, за США в эту неразбериху", — заключил John Bull.Некоторые комментаторы напомнили Порошенко о том, что в годы Второй мировой войны Черчилль сотрудничал с СССР."Маленькое уточнение. Черчилль защищал страну и западную цивилизацию, пользуясь огромной помощью со стороны Советского Союза", — написал John Fahy.В свою очередь, пользователь под ником Alanmowle отметил, что в сложившихся обстоятельствах Порошенко может говорить что угодно, лишь бы выпутаться (Речь идет об уголовном деле против экс-главы Украины, которого подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. – Прим. ред.)."…Забыл упомянуть о гражданской войне на Украине. Между тем в Донбасс с 2014 года стянута большая часть ВСУ", — обратил внимание он.В последние месяцы отношения между Россией и Западом стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и под этим предлогом усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают подобные заявления и отмечают, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у национальных границ. В Кремле и МИД также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220128/ukraina-1769988671.html
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в мире, украина, уинстон черчилль, великобритания, петр порошенко, россия
15:11 28.01.2022 (обновлено: 15:55 28.01.2022)
 
Британцы осадили Порошенко за слова об "имперских амбициях России"

Читатели Times призвали Украину брать пример с Уинстона Черчилля и взять Россию в союзницы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты The Times жестко раскритиковали Петра Порошенко за призыв к украинцам дать отпор России.
В интервью изданию бывший президент Украины посоветовал соотечественникам объединиться и показать "в духе Черчилля" решимость утихомирить "проимперски настроенную Россию".

"Берите пример с Черчилля! Переживайте по поводу вторжения, которое не состоится, а потом передайте управление страной в руки США… Кажется, Украина уже движется в этом направлении", — считает The Smiths.

"Пример Черчилля? Скорее, Джонсона, Блэра. Вперед, за США в эту неразбериху", — заключил John Bull.
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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В НАТО предложили "оттаскать Украину за уши", сообщили СМИ
Некоторые комментаторы напомнили Порошенко о том, что в годы Второй мировой войны Черчилль сотрудничал с СССР.
"Маленькое уточнение. Черчилль защищал страну и западную цивилизацию, пользуясь огромной помощью со стороны Советского Союза", — написал John Fahy.

"Учитесь у Черчилля и сделайте Россию союзницей", — поддержал Steven Corns.

В свою очередь, пользователь под ником Alanmowle отметил, что в сложившихся обстоятельствах Порошенко может говорить что угодно, лишь бы выпутаться (Речь идет об уголовном деле против экс-главы Украины, которого подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. – Прим. ред.).
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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Пушков объяснил, зачем США раздувают истерию о вторжении России на Украину
"…Забыл упомянуть о гражданской войне на Украине. Между тем в Донбасс с 2014 года стянута большая часть ВСУ", — обратил внимание он.
В последние месяцы отношения между Россией и Западом стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и под этим предлогом усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают подобные заявления и отмечают, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у национальных границ. В Кремле и МИД также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Украинские военнослужащие разгружают поставленное Великобританией противотанковое оружие в аэропорту Борисполь под Киевом - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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"Маски сброшены": Вашингтон снабдил Украину новым наступательным оружием
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаУинстон ЧерчилльВеликобританияПетр ПорошенкоРоссия
 
 
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