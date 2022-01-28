15:11 28.01.2022 (обновлено: 15:55 28.01.2022)
Британцы осадили Порошенко за слова об "имперских амбициях России"
Читатели Times призвали Украину брать пример с Уинстона Черчилля и взять Россию в союзницы
Бывший президент Украины Петр Порошенко
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты The Times жестко раскритиковали Петра Порошенко за призыв к украинцам дать отпор России.
В интервью изданию бывший президент Украины посоветовал соотечественникам объединиться и показать "в духе Черчилля" решимость утихомирить "проимперски настроенную Россию".
"Берите пример с Черчилля! Переживайте по поводу вторжения, которое не состоится, а потом передайте управление страной в руки США… Кажется, Украина уже движется в этом направлении", — считает The Smiths.
"Пример Черчилля? Скорее, Джонсона, Блэра. Вперед, за США в эту неразбериху", — заключил John Bull.
Некоторые комментаторы напомнили Порошенко о том, что в годы Второй мировой войны Черчилль сотрудничал с СССР.
"Маленькое уточнение. Черчилль защищал страну и западную цивилизацию, пользуясь огромной помощью со стороны Советского Союза", — написал John Fahy.
"Учитесь у Черчилля и сделайте Россию союзницей", — поддержал Steven Corns.
В свою очередь, пользователь под ником Alanmowle отметил, что в сложившихся обстоятельствах Порошенко может говорить что угодно, лишь бы выпутаться (Речь идет об уголовном деле против экс-главы Украины, которого подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. – Прим. ред.).
"…Забыл упомянуть о гражданской войне на Украине. Между тем в Донбасс с 2014 года стянута большая часть ВСУ", — обратил внимание он.
В последние месяцы отношения между Россией и Западом стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и под этим предлогом усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают подобные заявления и отмечают, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у национальных границ. В Кремле и МИД также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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