https://ria.ru/20220128/sovet-1770001531.html

Британцы осадили Порошенко за слова об "имперских амбициях России"

Британцы осадили Порошенко за слова об "имперских амбициях России" - РИА Новости, 28.01.2022

Британцы осадили Порошенко за слова об "имперских амбициях России"

Читатели британской газеты The Times жестко раскритиковали Петра Порошенко за призыв к украинцам дать отпор России. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T15:11

2022-01-28T15:11

2022-01-28T15:55

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украина

уинстон черчилль

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петр порошенко

россия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты The Times жестко раскритиковали Петра Порошенко за призыв к украинцам дать отпор России.В интервью изданию бывший президент Украины посоветовал соотечественникам объединиться и показать "в духе Черчилля" решимость утихомирить "проимперски настроенную Россию"."Пример Черчилля? Скорее, Джонсона, Блэра. Вперед, за США в эту неразбериху", — заключил John Bull.Некоторые комментаторы напомнили Порошенко о том, что в годы Второй мировой войны Черчилль сотрудничал с СССР."Маленькое уточнение. Черчилль защищал страну и западную цивилизацию, пользуясь огромной помощью со стороны Советского Союза", — написал John Fahy.В свою очередь, пользователь под ником Alanmowle отметил, что в сложившихся обстоятельствах Порошенко может говорить что угодно, лишь бы выпутаться (Речь идет об уголовном деле против экс-главы Украины, которого подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. – Прим. ред.)."…Забыл упомянуть о гражданской войне на Украине. Между тем в Донбасс с 2014 года стянута большая часть ВСУ", — обратил внимание он.В последние месяцы отношения между Россией и Западом стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и под этим предлогом усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают подобные заявления и отмечают, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у национальных границ. В Кремле и МИД также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220128/ukraina-1769988671.html

https://ria.ru/20220128/isteriya-1769937485.html

https://ria.ru/20220128/donbass-1769836173.html

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в мире, украина, уинстон черчилль, великобритания, петр порошенко, россия