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Путин на совещании с членами СБ предложил обсудить внешнюю политику
Путин на совещании с членами СБ предложил обсудить внешнюю политику - РИА Новости, 28.01.2022
Путин на совещании с членами СБ предложил обсудить внешнюю политику
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности предложил обсудить вопросы внешней политики. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T14:09
2022-01-28T14:09
2022-01-28T14:10
безопасность
владимир путин
россия
совет безопасности рф
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности предложил обсудить вопросы внешней политики."Совет безопасности России так или иначе занимается подготовкой документов стратегического планирования, причем в самых разных областях. Сегодня речь пойдет о зоне прямой ответственности Совета безопасности - о внешней политике", - сказал Путин, открывая совещание.
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безопасность, владимир путин, россия, совет безопасности рф
14:09 28.01.2022 (обновлено: 14:10 28.01.2022)
Путин на совещании с членами СБ предложил обсудить внешнюю политику
Президент Путин на оперативном совещании с членами СБ предложил обсудить внешнюю политику