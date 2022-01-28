https://ria.ru/20220128/sovbez-1769983608.html

Путин на совещании с членами СБ предложил обсудить внешнюю политику

Путин на совещании с членами СБ предложил обсудить внешнюю политику - РИА Новости, 28.01.2022

Путин на совещании с членами СБ предложил обсудить внешнюю политику

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности предложил обсудить вопросы внешней политики. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:09

2022-01-28T14:09

2022-01-28T14:10

безопасность

владимир путин

россия

совет безопасности рф

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности предложил обсудить вопросы внешней политики."Совет безопасности России так или иначе занимается подготовкой документов стратегического планирования, причем в самых разных областях. Сегодня речь пойдет о зоне прямой ответственности Совета безопасности - о внешней политике", - сказал Путин, открывая совещание.

россия

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безопасность, владимир путин, россия, совет безопасности рф