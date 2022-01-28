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В США раскрыли цель созыва заседания Совбеза ООН по Украине
В США раскрыли цель созыва заседания Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 28.01.2022
В США раскрыли цель созыва заседания Совбеза ООН по Украине
США хотят обсудить на заседании СБ ООН в понедельник якобы "угрожающее поведение" Российской Федерации по отношению к Украине и "наращивание" российского... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T01:17
2022-01-28T11:02
в мире
сша
совет безопасности оон
ситуация в днр и лнр
россия
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ООН, 28 янв — РИА Новости. США хотят обсудить на заседании СБ ООН в понедельник якобы "угрожающее поведение" Российской Федерации по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе, говорится в заявлении постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд.Россия категорически отрицает подобные приписываемые ей планы по якобы эскалации и "угрожающее поведение" и постоянно заявляет, что никому ничем не угрожает. Ранее источник РИА Новости в Совбезе сообщил, что США запросили проведение заседания СБ ООН по ситуации вокруг Украины.По словам американского постпреда, члены Совета Безопасности должны "полностью изучить факты и рассмотреть, что окажется поставленным на карту для Украины, России, Европы, а также для основных обязательств и принципов международного порядка в случае если Россия вторгнется на Украину".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии Российской Федерации" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, сша, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр, россия, украина, оон, нато
01:17 28.01.2022 (обновлено: 11:02 28.01.2022)
 
В США раскрыли цель созыва заседания Совбеза ООН по Украине

Постпред США Томас-Гринфилд: призываем обсудить в СБ ООН "угрожающее поведение России"

CC BY-SA 2.0 / прес-служба Командування ДШВ ЗС України / Танкісти десантно-штурмової бригади провели бойові стрільбиТанк ВСУ
Танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
CC BY-SA 2.0 / прес-служба Командування ДШВ ЗС України / Танкісти десантно-штурмової бригади провели бойові стрільби
Танк ВСУ . Архивное фото
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ООН, 28 янв — РИА Новости. США хотят обсудить на заседании СБ ООН в понедельник якобы "угрожающее поведение" Российской Федерации по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе, говорится в заявлении постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд.
Россия категорически отрицает подобные приписываемые ей планы по якобы эскалации и "угрожающее поведение" и постоянно заявляет, что никому ничем не угрожает. Ранее источник РИА Новости в Совбезе сообщил, что США запросили проведение заседания СБ ООН по ситуации вокруг Украины.

"Сегодня, после нескольких недель тесных консультаций с Украиной и партнерами в Совете Безопасности, Соединенные Штаты призвали провести открытое заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить вопрос, имеющий решающее значение для международного мира и безопасности: угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии", — сказано в заявлении.

По словам американского постпреда, члены Совета Безопасности должны "полностью изучить факты и рассмотреть, что окажется поставленным на карту для Украины, России, Европы, а также для основных обязательств и принципов международного порядка в случае если Россия вторгнется на Украину".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии Российской Федерации" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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