01:17 28.01.2022 (обновлено: 11:02 28.01.2022)
В США раскрыли цель созыва заседания Совбеза ООН по Украине
Постпред США Томас-Гринфилд: призываем обсудить в СБ ООН "угрожающее поведение России"
ООН, 28 янв — РИА Новости. США хотят обсудить на заседании СБ ООН в понедельник якобы "угрожающее поведение" Российской Федерации по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе, говорится в заявлении постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд.
"Сегодня, после нескольких недель тесных консультаций с Украиной и партнерами в Совете Безопасности, Соединенные Штаты призвали провести открытое заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить вопрос, имеющий решающее значение для международного мира и безопасности: угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии", — сказано в заявлении.
По словам американского постпреда, члены Совета Безопасности должны "полностью изучить факты и рассмотреть, что окажется поставленным на карту для Украины, России, Европы, а также для основных обязательств и принципов международного порядка в случае если Россия вторгнется на Украину".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии Российской Федерации" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.