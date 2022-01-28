https://ria.ru/20220128/sobaki-1770017389.html

ГД получила более 30 тысяч предложений по решению проблемы бродячих собак

ГД получила более 30 тысяч предложений по решению проблемы бродячих собак - РИА Новости, 28.01.2022

ГД получила более 30 тысяч предложений по решению проблемы бродячих собак

В Государственную Думу поступило более 30 тысяч предложений по искоренению проблемы нападения бродячих собак на людей, их обсудят на заседании рабочей группы в... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:18

2022-01-28T16:18

2022-01-28T16:18

общество

вячеслав володин

владимир бурматов

госдума рф

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В Государственную Думу поступило более 30 тысяч предложений по искоренению проблемы нападения бродячих собак на людей, их обсудят на заседании рабочей группы в начале февраля, заявил РИА Новости первый замглавы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов (ЕР).Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте в течение февраля подготовят законы, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей."На сегодняшний день мы обработали более 30 тысяч предложений, которые поступили на электронные ресурсы Госдумы и связаны с совершенствованием законодательства в области регулирования численности безнадзорных животных, и готовим предложения о дополнительных мерах и полномочиях, которые можно было бы дать регионам для наведения порядка в этой сфере", - сказал Бурматов.Ранее Бурматов сообщил РИА Новости, что закон, вводящий штрафы до 30 тысяч рублей за избавление от питомцев и выброс животных на улицу, могут принять этой весной.

https://ria.ru/20220128/sobaki-1769980946.html

https://ria.ru/20220127/sobaki-1769785696.html

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общество, вячеслав володин, владимир бурматов, госдума рф