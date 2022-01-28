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В Уфе стая бездомных собак напала на ребенка
В Уфе стая бездомных собак напала на ребенка - РИА Новости, 28.01.2022
В Уфе стая бездомных собак напала на ребенка
В Уфе начали проверку после нападения бездомных собак на ребенка – стаю успел отогнать дворник, сообщает в пятницу СУСК по региону. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:59
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происшествия
животные
уфа
собаки
республика башкортостан
россия
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УФА, 28 янв - РИА Новости. В Уфе начали проверку после нападения бездомных собак на ребенка – стаю успел отогнать дворник, сообщает в пятницу СУСК по региону."В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что на улице Айская в Уфе мальчик подвергся нападению стаи бездомных собак. Оказавшийся рядом дворник, увидев происходящее, отогнал животных", - говорится в релизе.Насколько тяжелые травмы получил ребенок, не уточняется.В связи с произошедшим начата доследственная проверка на предмет халатности местных властей и компании, нанятой для отлова бродячих псов."В ходе проверки действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка", - сообщает СУСК.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом.Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку. В минувшую среду, 26 января, в Приволжском районе Астраханской области от нападения бездомных собак погиб местный житель, который шел на работу.По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.
https://ria.ru/20220125/sobaka-1769388679.html
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уфа
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Дворник спас мальчика от бродячих собак. Кадры с камеры видеонаблюдения
В Уфе начали проверку после нападения бездомных собак на ребенка – стаю успел отогнать дворник, сообщает в пятницу СУСК по региону. "В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что на улице Айская в Уфе мальчик подвергся нападению стаи бездомных собак. Оказавшийся рядом дворник, увидев происходящее, отогнал животных", - говорится в релизе.
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происшествия, животные, уфа, собаки, республика башкортостан, россия
13:59 28.01.2022 (обновлено: 14:57 28.01.2022)
 
В Уфе стая бездомных собак напала на ребенка

СК начал проверку после нападения стаи бездомных собак на мальчика в центре Уфы

Читать ria.ru в
УФА, 28 янв - РИА Новости. В Уфе начали проверку после нападения бездомных собак на ребенка – стаю успел отогнать дворник, сообщает в пятницу СУСК по региону.
"В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что на улице Айская в Уфе мальчик подвергся нападению стаи бездомных собак. Оказавшийся рядом дворник, увидев происходящее, отогнал животных", - говорится в релизе.
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Насколько тяжелые травмы получил ребенок, не уточняется.
В связи с произошедшим начата доследственная проверка на предмет халатности местных властей и компании, нанятой для отлова бродячих псов.
"В ходе проверки действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка", - сообщает СУСК.
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26 января, 10:54
В Совете Федерации предложили усыплять бродячих собак особо опасных пород
За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом.
Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку. В минувшую среду, 26 января, в Приволжском районе Астраханской области от нападения бездомных собак погиб местный житель, который шел на работу.
По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.
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26 января, 04:15
Кинолог рассказал, что делать при встрече с агрессивными бродячими собаками
 
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