https://ria.ru/20220128/sobaki-1769980946.html

В Уфе стая бездомных собак напала на ребенка

В Уфе стая бездомных собак напала на ребенка - РИА Новости, 28.01.2022

В Уфе стая бездомных собак напала на ребенка

В Уфе начали проверку после нападения бездомных собак на ребенка – стаю успел отогнать дворник, сообщает в пятницу СУСК по региону. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:59

2022-01-28T13:59

2022-01-28T14:57

происшествия

животные

уфа

собаки

республика башкортостан

россия

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УФА, 28 янв - РИА Новости. В Уфе начали проверку после нападения бездомных собак на ребенка – стаю успел отогнать дворник, сообщает в пятницу СУСК по региону."В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что на улице Айская в Уфе мальчик подвергся нападению стаи бездомных собак. Оказавшийся рядом дворник, увидев происходящее, отогнал животных", - говорится в релизе.Насколько тяжелые травмы получил ребенок, не уточняется.В связи с произошедшим начата доследственная проверка на предмет халатности местных властей и компании, нанятой для отлова бродячих псов."В ходе проверки действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка", - сообщает СУСК.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом.Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку. В минувшую среду, 26 января, в Приволжском районе Астраханской области от нападения бездомных собак погиб местный житель, который шел на работу.По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.

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https://ria.ru/20220126/senator-1769557471.html

https://ria.ru/20220126/staya-1769532864.html

уфа

республика башкортостан

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Дворник спас мальчика от бродячих собак. Кадры с камеры видеонаблюдения В Уфе начали проверку после нападения бездомных собак на ребенка – стаю успел отогнать дворник, сообщает в пятницу СУСК по региону. "В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что на улице Айская в Уфе мальчик подвергся нападению стаи бездомных собак. Оказавшийся рядом дворник, увидев происходящее, отогнал животных", - говорится в релизе. 2022-01-28T13:59 true PT0M15S

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происшествия, животные, уфа, собаки, республика башкортостан, россия