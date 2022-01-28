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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20220128/smertnost-1770076342.html
Голикова сообщила о росте смертности на 15,9% за 2021 год
Голикова сообщила о росте смертности на 15,9% за 2021 год - РИА Новости, 28.01.2022
Голикова сообщила о росте смертности на 15,9% за 2021 год
Смертность в России за 2021 год выросла на 15,9%, прирост связан исключительно с избыточной смертностью от новой коронавирусной инфекции, заявила вице-премьер... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T21:14
2022-01-28T21:20
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
смертность
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Смертность в России за 2021 год выросла на 15,9%, прирост связан исключительно с избыточной смертностью от новой коронавирусной инфекции, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В целом за 2021 год смертность возросла на 15,9%, при этом прирост смертности связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19, а также отсутствием смертности от этого заболевания в первые четыре месяца 2020 года", - сказала Голикова журналистам.Смертность в России за 2021 год без учета избыточной от COVID-19 снизилась на 1,02%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Без учета избыточной смертности от COVID-19 смертность в Российской Федерации за прошедший год снизилась на 1,02%, в том числе в Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском федеральном округах", - сказала Голикова журналистам.Она отметила, что снижение смертности по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом отмечено по болезням системы кровообращения – на 1%, новообразованиям – на 3,7%, болезням эндокринной системы, расстройствам питания и нарушениям обмена веществ – на 14,6%, туберкулезу всех форм – на 8,9%, вирусу иммунодефицита человека – на 8,5%, внешним причинам – на 0,9%.
https://ria.ru/20220127/vaktsinatsiya-1769791096.html
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, смертность, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
21:14 28.01.2022 (обновлено: 21:20 28.01.2022)
 
Голикова сообщила о росте смертности на 15,9% за 2021 год

Вице-премьер Голикова: смертность выросла на 15,9% за 2021 год из-за COVID-19

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Смертность в России за 2021 год выросла на 15,9%, прирост связан исключительно с избыточной смертностью от новой коронавирусной инфекции, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В целом за 2021 год смертность возросла на 15,9%, при этом прирост смертности связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19, а также отсутствием смертности от этого заболевания в первые четыре месяца 2020 года", - сказала Голикова журналистам.
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Вчера, 14:20Распространение коронавируса
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Смертность в России за 2021 год без учета избыточной от COVID-19 снизилась на 1,02%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Без учета избыточной смертности от COVID-19 смертность в Российской Федерации за прошедший год снизилась на 1,02%, в том числе в Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском федеральном округах", - сказала Голикова журналистам.
Она отметила, что снижение смертности по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом отмечено по болезням системы кровообращения – на 1%, новообразованиям – на 3,7%, болезням эндокринной системы, расстройствам питания и нарушениям обмена веществ – на 14,6%, туберкулезу всех форм – на 8,9%, вирусу иммунодефицита человека – на 8,5%, внешним причинам – на 0,9%.
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