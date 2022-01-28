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Пропавшего в Тверской области семилетнего мальчика нашли живым
Пропавшего в Тверской области семилетнего мальчика нашли живым - РИА Новости, 28.01.2022
Пропавшего в Тверской области семилетнего мальчика нашли живым
Мальчика, пропавшего в городе Торопце, нашли живым, сообщила прокуратура Тверской области. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:34
2022-01-28T19:45
происшествия
тверская область
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
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РЯЗАНЬ, 28 янв — РИА Новости. Мальчика, пропавшего в городе Торопце, нашли живым, сообщила прокуратура Тверской области.Семилетний ребенок пропал накануне вечером, последний раз его видели в продуктовом магазине. В поисках участвовали более 150 человек, Следственный комитет возбудил уголовное дело.Сегодня днем мальчика обнаружили в колодце."Двадцать восьмого января силами сотрудников полиции и СУ СК ребенок был обнаружен и оперативно на автомобиле Госавтоинспекции доставлен в медицинское учреждение. Здоровью мальчика ничего не угрожает", — говорится в сообщении.Как уточняет "МВД Медиа", сузить круг поисков помогли записи с камер видеонаблюдения на магазине и детском саду поблизости от места исчезновения.Прокуратура Тверской области проводит проверку, во время которой оценит работу служб ЖКХ, муниципальных властей и органов профилактики, а также выяснит, насколько адекватно вели себя родители ребенка.
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происшествия, тверская область, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
12:34 28.01.2022 (обновлено: 19:45 28.01.2022)
 
Пропавшего в Тверской области семилетнего мальчика нашли живым

Пропавшего в Тверской области семилетнего мальчика нашли живым в колодце

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 28 янв — РИА Новости. Мальчика, пропавшего в городе Торопце, нашли живым, сообщила прокуратура Тверской области.
Семилетний ребенок пропал накануне вечером, последний раз его видели в продуктовом магазине. В поисках участвовали более 150 человек, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Сегодня днем мальчика обнаружили в колодце.
"Двадцать восьмого января силами сотрудников полиции и СУ СК ребенок был обнаружен и оперативно на автомобиле Госавтоинспекции доставлен в медицинское учреждение. Здоровью мальчика ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
Как уточняет "МВД Медиа", сузить круг поисков помогли записи с камер видеонаблюдения на магазине и детском саду поблизости от места исчезновения.
Прокуратура Тверской области проводит проверку, во время которой оценит работу служб ЖКХ, муниципальных властей и органов профилактики, а также выяснит, насколько адекватно вели себя родители ребенка.
 
ПроисшествияТверская областьСледственный комитет России (СК РФ)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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