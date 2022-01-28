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Пропавшего в Тверской области семилетнего мальчика нашли живым

Пропавшего в Тверской области семилетнего мальчика нашли живым - РИА Новости, 28.01.2022

Пропавшего в Тверской области семилетнего мальчика нашли живым

Мальчика, пропавшего в городе Торопце, нашли живым, сообщила прокуратура Тверской области. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T12:34

2022-01-28T12:34

2022-01-28T19:45

происшествия

тверская область

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

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РЯЗАНЬ, 28 янв — РИА Новости. Мальчика, пропавшего в городе Торопце, нашли живым, сообщила прокуратура Тверской области.Семилетний ребенок пропал накануне вечером, последний раз его видели в продуктовом магазине. В поисках участвовали более 150 человек, Следственный комитет возбудил уголовное дело.Сегодня днем мальчика обнаружили в колодце."Двадцать восьмого января силами сотрудников полиции и СУ СК ребенок был обнаружен и оперативно на автомобиле Госавтоинспекции доставлен в медицинское учреждение. Здоровью мальчика ничего не угрожает", — говорится в сообщении.Как уточняет "МВД Медиа", сузить круг поисков помогли записи с камер видеонаблюдения на магазине и детском саду поблизости от места исчезновения.Прокуратура Тверской области проводит проверку, во время которой оценит работу служб ЖКХ, муниципальных властей и органов профилактики, а также выяснит, насколько адекватно вели себя родители ребенка.

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происшествия, тверская область, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия