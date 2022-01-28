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В Тверской области пропал семилетний мальчик
В Тверской области пропал семилетний мальчик - РИА Новости, 28.01.2022
В Тверской области пропал семилетний мальчик
В городе Торопец Тверской области возбудили уголовное дело после исчезновения семилетнего мальчика, сообщает областной главк Следственного комитета. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T09:13
2022-01-28T09:13
2022-01-28T10:55
происшествия
тверская область
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РЯЗАНЬ, 28 янв — РИА Новости. В городе Торопец Тверской области возбудили уголовное дело после исчезновения семилетнего мальчика, сообщает областной главк Следственного комитета.Накануне около пяти вечера ребенок зашел в продуктовый магазин, и больше его никто не видел."В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств <…> возбуждено уголовное дело по признакам убийства", — говорится в релизе.В поисках мальчика участвуют следователи и криминалисты СК, полицейские и спасатели, волонтеры отряда "Сова" и местные жители — всего более 150 человек. Создан оперативный штаб.
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происшествия, тверская область
09:13 28.01.2022 (обновлено: 10:55 28.01.2022)
В Тверской области пропал семилетний мальчик
Семилетний мальчик пропал в Тверской области