02:47 28.01.2022 (обновлено: 03:52 28.01.2022)
В России рассказали об опасениях из-за возможных ударов ВВС США в Сирии
Дипломат Полянский: Россия встревожена возможными неизбирательными ударами ВВС США в САР
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США . Архивное фото
ООН, 28 янв – РИА Новости. Россия встревожена возможными неизбирательными ударами ВВС США в САР, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы крайне встревожены возможными неизбирательными ударами американских ВВС, после задействования которых уже не раз отмечались массовые жертвы среди гражданского населения", - сказал Полянский.
По его словам, по имеющейся информации, с 21 января местные военизированные формирования при поддержке авиации ВС США проводят военную операцию, кровопролитные бои ведутся, в частности, в густонаселенных районах, где укрылись успевшие сбежать террористы.
"В результате интенсивных воздушных ударов в Хасеке были разрушены здания технического колледжа и экономического факультета местного университета, уничтожен склад горючего, прекращено электроснабжение города. Точное число погибших среди мирных жителей на данный момент определить трудно", - указал дипломат.
В декабре газета New York Times со ссылкой на более чем тысячу изученных ей документов американского министерства обороны сообщала, что Пентагон занижал число мирных жителей, погибших при нанесении американскими военными авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане, в действительности оно "намного выше", чем по подсчетам военные. За месяц до этого издание сообщало, что американские военные умолчали об авиаударах в Сирии в марте 2019 года, которые унесли жизни десятков мирных жителей, а тщательное расследование инцидента не проводилось. Как отмечала газета, удар по Багузу стал одним из крупнейших по числу жертв среди гражданского населения за все время боевых действий против запрещенной в РФ террористической группировки ИГ, однако официально американские военные никогда этого не признавали.
Уже в январе газета со ссылкой на источники писала, что секретное подразделение спецназначения США еще в марте 2017 года нанесло удар по сирийской плотине "Табка", хотя она находилась в списке гражданских объектов под охраной и ее разрушение могло повлечь за собой смерти "десятков тысяч мирных жителей".