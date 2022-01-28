Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220128/siriya-1769892374.html
Россия потребовала немедленного вывода из Сирии иностранных сил
Россия потребовала немедленного вывода из Сирии иностранных сил - РИА Новости, 28.01.2022
Россия потребовала немедленного вывода из Сирии иностранных сил
Москва требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, находящихся там незаконно, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T01:52
2022-01-28T10:58
война в сирии
в мире
сша
оон
сирия
россия
совет безопасности оон
дмитрий полянский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764170010_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8a53e692c571046cf7b565baaed18a9.jpg
ООН, 28 янв — РИА Новости. Москва требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, находящихся там незаконно, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при Организации Дмитрий Полянский.По словам дипломата, незаконное нахождение американских военных на территории Сирии привело к созданию на северо-востоке "зоны беззакония", где орудуют иностранные террористы."В этих районах царят безвластие и насилие. Именно в таких местах террористы разделяются хозяевами положения на "хороших и плохих", получают "вторую жизнь" определенные индульгенции, активно проводят радикализацию населения", — рассказал Полянский.Это, по его словам, характерно для всех мест пребывания американских военных, а последним примером служит Афганистан, население которого США оставили с неподъемным грузом проблем, накопившихся за долгие годы оккупации.Полянский напомнил, что в Сирии нанесли серьезный урон террористам ИГ*: их уничтожили или вынудили бежать с территории, подконтрольной законным сирийским властям."Проблемы остаются прежде всего там, где американцы создали правовой вакуум, там, где территория суверенного государства остается оккупирована иностранными войсками", — заметил первый зампостпреда.Между тем, подчеркнул дипломат, Россия не прекращает работу по борьбе с терроризмом. "Сирийские военные силы при поддержке ВКС России продолжают поиск и ликвидацию игиловцев в Сирии", — добавил он.Он отметил, что захват боевиками ИГ* тюрьмы "Синаа", в которой содержались около пяти тысяч джихадистов, стал результатом продолжающихся заигрываний США с террористическими элементами в САР."История вас ничему не учит. Ровно как и ваши собственные ошибки. Мы не раз предупреждали, к чему может привести потворство террористическим элементам", — заключил Полянский.Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщал, что при нападении на тюрьму в районе Хасеке, находящегося под контролем курдов, на свободе оказалось множество террористов. Позднее он уточнил, что за сутки в провинциях Ракка и Эль-Хасаке на неподконтрольном Дамаску северо-востоке страны зафиксировали четыре теракта, в результате которых погибли не менее шести человек. *Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220127/okkupatsiya-1769793290.html
https://ria.ru/20220127/siriya-1769810548.html
https://ria.ru/20220126/siriya-1769706602.html
сша
сирия
россия
эль-хасаке
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764170010_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd5af7cccaddc3923e65c15b83ac19d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, оон, сирия, россия, совет безопасности оон, дмитрий полянский, эль-хасаке
01:52 28.01.2022 (обновлено: 10:58 28.01.2022)
 
Россия потребовала немедленного вывода из Сирии иностранных сил

Зампостпреда России при ООН Полянский: США не справляются с борьбой с терроризмом в Сирии

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezМорские пехотинцы США в Сирии
Морские пехотинцы США в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Морские пехотинцы США в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 янв — РИА Новости. Москва требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, находящихся там незаконно, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при Организации Дмитрий Полянский.

"С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе. Вылазка игиловцев с атакой на тюрьму в городе Хасаке наглядно это демонстрирует", — добавил он.

По словам дипломата, незаконное нахождение американских военных на территории Сирии привело к созданию на северо-востоке "зоны беззакония", где орудуют иностранные террористы.

"В этих районах царят безвластие и насилие. Именно в таких местах террористы разделяются хозяевами положения на "хороших и плохих", получают "вторую жизнь" определенные индульгенции, активно проводят радикализацию населения", — рассказал Полянский.
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 14:30
Прокуратура Сирии назвала присутствие сил США в стране оккупацией
Это, по его словам, характерно для всех мест пребывания американских военных, а последним примером служит Афганистан, население которого США оставили с неподъемным грузом проблем, накопившихся за долгие годы оккупации.
Полянский напомнил, что в Сирии нанесли серьезный урон террористам ИГ*: их уничтожили или вынудили бежать с территории, подконтрольной законным сирийским властям.
"Проблемы остаются прежде всего там, где американцы создали правовой вакуум, там, где территория суверенного государства остается оккупирована иностранными войсками", — заметил первый зампостпреда.
Между тем, подчеркнул дипломат, Россия не прекращает работу по борьбе с терроризмом. "Сирийские военные силы при поддержке ВКС России продолжают поиск и ликвидацию игиловцев в Сирии", — добавил он.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 15:43Война в Сирии
США не справляются с обеспечением безопасности в Сирии, заявили в МИД
Он отметил, что захват боевиками ИГ* тюрьмы "Синаа", в которой содержались около пяти тысяч джихадистов, стал результатом продолжающихся заигрываний США с террористическими элементами в САР.
"История вас ничему не учит. Ровно как и ваши собственные ошибки. Мы не раз предупреждали, к чему может привести потворство террористическим элементам", — заключил Полянский.
Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщал, что при нападении на тюрьму в районе Хасеке, находящегося под контролем курдов, на свободе оказалось множество террористов. Позднее он уточнил, что за сутки в провинциях Ракка и Эль-Хасаке на неподконтрольном Дамаску северо-востоке страны зафиксировали четыре теракта, в результате которых погибли не менее шести человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Пригород сирийского города Ракка - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 23:55Война в Сирии
В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
 
Война в СирииВ миреСШАООНСирияРоссияСовет Безопасности ООНДмитрий ПолянскийЭль-Хасаке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Украина потратила почти полтора миллиарда долларов на стабилизацию гривны
01:15Эксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфона
00:58FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий России
00:42Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
Лента новостейМолния
Украина потратила почти полтора миллиарда долларов на стабилизацию гривныЭксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфонаFT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий РоссииТихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мираВ Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине