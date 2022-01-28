https://ria.ru/20220128/siriya-1769892374.html

Россия потребовала немедленного вывода из Сирии иностранных сил

Россия потребовала немедленного вывода из Сирии иностранных сил - РИА Новости, 28.01.2022

Россия потребовала немедленного вывода из Сирии иностранных сил

Москва требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, находящихся там незаконно, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T01:52

2022-01-28T01:52

2022-01-28T10:58

война в сирии

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дмитрий полянский

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ООН, 28 янв — РИА Новости. Москва требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, находящихся там незаконно, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при Организации Дмитрий Полянский.По словам дипломата, незаконное нахождение американских военных на территории Сирии привело к созданию на северо-востоке "зоны беззакония", где орудуют иностранные террористы."В этих районах царят безвластие и насилие. Именно в таких местах террористы разделяются хозяевами положения на "хороших и плохих", получают "вторую жизнь" определенные индульгенции, активно проводят радикализацию населения", — рассказал Полянский.Это, по его словам, характерно для всех мест пребывания американских военных, а последним примером служит Афганистан, население которого США оставили с неподъемным грузом проблем, накопившихся за долгие годы оккупации.Полянский напомнил, что в Сирии нанесли серьезный урон террористам ИГ*: их уничтожили или вынудили бежать с территории, подконтрольной законным сирийским властям."Проблемы остаются прежде всего там, где американцы создали правовой вакуум, там, где территория суверенного государства остается оккупирована иностранными войсками", — заметил первый зампостпреда.Между тем, подчеркнул дипломат, Россия не прекращает работу по борьбе с терроризмом. "Сирийские военные силы при поддержке ВКС России продолжают поиск и ликвидацию игиловцев в Сирии", — добавил он.Он отметил, что захват боевиками ИГ* тюрьмы "Синаа", в которой содержались около пяти тысяч джихадистов, стал результатом продолжающихся заигрываний США с террористическими элементами в САР."История вас ничему не учит. Ровно как и ваши собственные ошибки. Мы не раз предупреждали, к чему может привести потворство террористическим элементам", — заключил Полянский.Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщал, что при нападении на тюрьму в районе Хасеке, находящегося под контролем курдов, на свободе оказалось множество террористов. Позднее он уточнил, что за сутки в провинциях Ракка и Эль-Хасаке на неподконтрольном Дамаску северо-востоке страны зафиксировали четыре теракта, в результате которых погибли не менее шести человек. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220127/okkupatsiya-1769793290.html

https://ria.ru/20220127/siriya-1769810548.html

https://ria.ru/20220126/siriya-1769706602.html

сша

сирия

россия

эль-хасаке

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в мире, сша, оон, сирия, россия, совет безопасности оон, дмитрий полянский, эль-хасаке