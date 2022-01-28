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Абрамченко анонсировала создание новых индустриальных кластеров в Сибири
Абрамченко анонсировала создание новых индустриальных кластеров в Сибири - РИА Новости, 28.01.2022
Абрамченко анонсировала создание новых индустриальных кластеров в Сибири
Новые индустриальные кластеры с профилями: "Лес, лесохимия и лесопереработка", "Переработка алюминия", "Цветные и редкоземельные металлы", "Драгоценные... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:17
2022-01-28T17:17
2022-01-28T17:17
экономика
сибирский фо
виктория абрамченко
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Новые индустриальные кластеры с профилями: "Лес, лесохимия и лесопереработка", "Переработка алюминия", "Цветные и редкоземельные металлы", "Драгоценные металлы", "Туризм", "Сельское хозяйство и пищевая промышленность", "Нефть и газ" и "Уголь", - появятся в Сибири, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.Она добавила, что вместе с существующими моделями повышения инвестиционной активности проекты позволят создать более 450 тысяч рабочих мест к 2030 году и привлечь более 9 триллионов рублей инвестиций.
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экономика, сибирский фо, виктория абрамченко
Абрамченко анонсировала создание новых индустриальных кластеров в Сибири
Вице-премьер Абрамченко: в Сибири появятся восемь новых индустриальных кластеров
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Новые индустриальные кластеры с профилями: "Лес, лесохимия и лесопереработка", "Переработка алюминия", "Цветные и редкоземельные металлы", "Драгоценные металлы", "Туризм", "Сельское хозяйство и пищевая промышленность", "Нефть и газ" и "Уголь", - появятся в Сибири, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
"В Стратегию развития Сибири предлагаем включить 8 индустриальных кластеров. Это "Лес, лесохимия и лесопереработка", "Переработка алюминия", "Цветные и редкоземельные металлы", "Драгоценные металлы", "Туризм", "Сельское хозяйство и пищевая промышленность", "Нефть и газ" и "Уголь", - сказала Абрамченко на совместном совещании по вопросам ускоренного развития Сибири с профильными ведомствами и комиссией генерального совета партии "Единая Россия".
Она добавила, что вместе с существующими моделями повышения инвестиционной активности проекты позволят создать более 450 тысяч рабочих мест к 2030 году и привлечь более 9 триллионов рублей инвестиций.