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Абрамченко анонсировала создание новых индустриальных кластеров в Сибири

Абрамченко анонсировала создание новых индустриальных кластеров в Сибири - РИА Новости, 28.01.2022

Абрамченко анонсировала создание новых индустриальных кластеров в Сибири

Новые индустриальные кластеры с профилями: "Лес, лесохимия и лесопереработка", "Переработка алюминия", "Цветные и редкоземельные металлы", "Драгоценные... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T17:17

2022-01-28T17:17

2022-01-28T17:17

экономика

сибирский фо

виктория абрамченко

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Новые индустриальные кластеры с профилями: "Лес, лесохимия и лесопереработка", "Переработка алюминия", "Цветные и редкоземельные металлы", "Драгоценные металлы", "Туризм", "Сельское хозяйство и пищевая промышленность", "Нефть и газ" и "Уголь", - появятся в Сибири, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.Она добавила, что вместе с существующими моделями повышения инвестиционной активности проекты позволят создать более 450 тысяч рабочих мест к 2030 году и привлечь более 9 триллионов рублей инвестиций.

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экономика, сибирский фо, виктория абрамченко