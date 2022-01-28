https://ria.ru/20220128/shtrafy-1769988830.html

Путин подписал закон, повышающий штрафы за оборот немаркированного алкоголя

Путин подписал закон, повышающий штрафы за оборот немаркированного алкоголя - РИА Новости, 28.01.2022

Путин подписал закон, повышающий штрафы за оборот немаркированного алкоголя

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за производство, оборот и перемещение по территории страны немаркированной табачной и... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:32

2022-01-28T14:32

2022-01-28T19:09

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за производство, оборот и перемещение по территории страны немаркированной табачной и алкогольной продукции, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Штраф за перевозку спиртных напитков без маркировки составит от 15 тысяч до 25 тысяч рублей с конфискацией продукции (ранее — от трех тысяч до пяти тысяч рублей). Исключение составляют случаи перемещения алкоголя физлицами в объеме не более десяти литров на человека.Такой же штраф ожидает человека за перевозку внутри страны немаркированной табачной продукции, за исключением перемещения совершеннолетними в количестве не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека.Кроме этого, ужесточат наказание за производство алкоголя или ввод в оборот табака без маркировки, а также с нарушением маркировки. Штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (ранее — от десяти тысяч до 15 тысяч), для юрлиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей (ранее — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей) с последующей конфискацией.Также усиливается административная ответственность за оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки. Для граждан этот штраф составит от десяти тысяч до 20 тысяч рублей (ранее — от четырех тысяч до пяти тысяч), для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (ранее — от десяти тысяч до 15 тысяч), для юрлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей (ранее — от 200 тысяч до 300 тысяч) с конфискацией предметов административного правонарушения.

https://ria.ru/20211203/pivo-1762107171.html

https://ria.ru/20220105/tabak-1766603452.html

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общество, владимир путин, россия