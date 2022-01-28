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Суд оштрафовал стилиста Сергея Зверева на 20 тысяч рублей

Суд оштрафовал стилиста Сергея Зверева на 20 тысяч рублей - РИА Новости, 28.01.2022

Суд оштрафовал стилиста Сергея Зверева на 20 тысяч рублей

Судья мирового участка Тверского района Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей шоумена и стилиста Сергея Зверева за поздно сданные отчеты о выборах в Госдуму,... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T15:55

2022-01-28T15:55

2022-01-28T17:29

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госдума рф

сергей зверев (стилист)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Судья мирового участка Тверского района Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей шоумена и стилиста Сергея Зверева за поздно сданные отчеты о выборах в Госдуму, сообщили РИА Новости в суде."Суд назначил штраф 20 тысяч рублей", - сказала пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ксения Розина.После заседания суда Зверев сообщил журналистам, что намерен обжаловать решение. По его словам, он отправил документы по почте за несколько дней до окончания срока, но те не успели дойти."Это же не мы виноваты, что такие расстояния и пандемия. Был локдаун у нас и в Бурятии, мы просто не могли выйти из дома", - заметил стилист.Чемпион Европы и мира по парикмахерскому искусству участвовал в выборах в Госдуму от Бурятии, однако проиграл. В ходе своей кампании шоумен не раз выступал, в том числе проводил одиночные пикеты, в защиту Байкала и окружающей среды.Зверева привлекли по статье 5.17 КоАП РФ "Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума". Санкция статьи предусматривает штраф в 20-25 тысяч рублей.Сам стилист сообщил в соцсетях, что считает обвинения неправомерными и готов представить чеки и почтовые штемпели, подтверждающие своевременную отправку информации в избирком.

https://ria.ru/20210804/vybori-1744215391.html

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москва, госдума рф, сергей зверев (стилист), россия