Шредер назвал претензии Украины к Германии переходом всех границ
Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал претензии Украины к Германии переходом всех границ
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер выразил надежду, что на Украине прекратят "бряцание оружием", и отверг критику со стороны Киева в связи с позицией Берлина по вопросу поставок Украине оружия.
Шредер заявил в своем подкасте Agenda ("Повестка дня"), что "не верит, что российское руководство заинтересовано или может быть заинтересовано" в реализации приписываемых Москве планов по эскалации вокруг Украины.
"Я очень надеюсь, что бряцание оружием на Украине наконец прекратится", - сказал Шредер, добавив, что заявления Украины - такие, как обвинения в адрес ФРГ в связи с отказом поставлять оружие Украине, "переходят все границы".
В Германии неоднократно заявляли, что Берлин не поддерживает поставку вооружений Украине. В частности, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее заявила, что Германия поддерживает Киев, но поставки оружия не помогут урегулировать конфликт. Вопрос поставок вооружений из Германии регулярно ставят украинские власти, а посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявлял, что нежелание Берлина передавать Украине оружие может сказаться на отношениях двух стран.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.