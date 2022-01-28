https://ria.ru/20220128/shreder-1769987061.html

Шредер назвал претензии Украины к Германии переходом всех границ

Шредер назвал претензии Украины к Германии переходом всех границ - РИА Новости, 28.01.2022

Шредер назвал претензии Украины к Германии переходом всех границ

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер выразил надежду, что на Украине прекратят "бряцание оружием", и отверг критику со стороны Киева в связи с позицией... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:25

2022-01-28T14:25

2022-01-28T14:25

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БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер выразил надежду, что на Украине прекратят "бряцание оружием", и отверг критику со стороны Киева в связи с позицией Берлина по вопросу поставок Украине оружия.Шредер заявил в своем подкасте Agenda ("Повестка дня"), что "не верит, что российское руководство заинтересовано или может быть заинтересовано" в реализации приписываемых Москве планов по эскалации вокруг Украины."Я очень надеюсь, что бряцание оружием на Украине наконец прекратится", - сказал Шредер, добавив, что заявления Украины - такие, как обвинения в адрес ФРГ в связи с отказом поставлять оружие Украине, "переходят все границы".В Германии неоднократно заявляли, что Берлин не поддерживает поставку вооружений Украине. В частности, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее заявила, что Германия поддерживает Киев, но поставки оружия не помогут урегулировать конфликт. Вопрос поставок вооружений из Германии регулярно ставят украинские власти, а посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявлял, что нежелание Берлина передавать Украине оружие может сказаться на отношениях двух стран.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220128/ukraina-1769893576.html

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в мире, киев, москва, дмитрий песков, герхард шредер, нато, минобороны германии, россия