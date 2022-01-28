https://ria.ru/20220128/shkoly-1770034767.html

В Тамбове отменили занятия во всех школах из-за ситуации с ОРВИ

В Тамбове отменили занятия во всех школах из-за ситуации с ОРВИ - РИА Новости, 28.01.2022

В Тамбове отменили занятия во всех школах из-за ситуации с ОРВИ

Все школы Тамбова приостанавливают с 29 января занятия из-за большого количества заболевших ОРВИ учеников и педагогов, сообщил временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T17:16

2022-01-28T17:16

2022-01-28T17:16

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ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Все школы Тамбова приостанавливают с 29 января занятия из-за большого количества заболевших ОРВИ учеников и педагогов, сообщил временно исполняющий обязанности главы администрации города Максим Косенков."Уважаемые горожане! В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, ростом количества болеющих и отсутствующих из-за ОРВИ учащихся и педагогов принято решение о приостановлении учебного процесса в муниципальных образовательных учреждениях города Тамбова (школах, лицеях, гимназиях) на период с 29 января по 7 февраля включительно", - написал Косенков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" .По его словам, на этот период приостанавливают свою деятельность и муниципальные учреждения дополнительного образования.Руководство учебных заведений должно самостоятельно определить необходимость организации дистанционного обучения, исходя из учебной нагрузки."Кроме того, им поручено организовать дежурные классы, в особенности в начальной школе, для учащихся, чьи родители не имеют возможности оставлять детей без присмотра", - добавил Косенков.

https://ria.ru/20220128/koronavirus-1769905017.html

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общество, тамбов, тамбовская область