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В Тамбове отменили занятия во всех школах из-за ситуации с ОРВИ
В Тамбове отменили занятия во всех школах из-за ситуации с ОРВИ - РИА Новости, 28.01.2022
В Тамбове отменили занятия во всех школах из-за ситуации с ОРВИ
Все школы Тамбова приостанавливают с 29 января занятия из-за большого количества заболевших ОРВИ учеников и педагогов, сообщил временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:16
2022-01-28T17:16
общество
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тамбовская область
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ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Все школы Тамбова приостанавливают с 29 января занятия из-за большого количества заболевших ОРВИ учеников и педагогов, сообщил временно исполняющий обязанности главы администрации города Максим Косенков."Уважаемые горожане! В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, ростом количества болеющих и отсутствующих из-за ОРВИ учащихся и педагогов принято решение о приостановлении учебного процесса в муниципальных образовательных учреждениях города Тамбова (школах, лицеях, гимназиях) на период с 29 января по 7 февраля включительно", - написал Косенков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" .По его словам, на этот период приостанавливают свою деятельность и муниципальные учреждения дополнительного образования.Руководство учебных заведений должно самостоятельно определить необходимость организации дистанционного обучения, исходя из учебной нагрузки."Кроме того, им поручено организовать дежурные классы, в особенности в начальной школе, для учащихся, чьи родители не имеют возможности оставлять детей без присмотра", - добавил Косенков.
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общество, тамбов, тамбовская область
17:16 28.01.2022
 
В Тамбове отменили занятия во всех школах из-за ситуации с ОРВИ

В Тамбове отменили занятия в школах из-за распространения ОРВИ среди детей и педагогов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчитель одной из школ
Учитель одной из школ - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Учитель одной из школ
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ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Все школы Тамбова приостанавливают с 29 января занятия из-за большого количества заболевших ОРВИ учеников и педагогов, сообщил временно исполняющий обязанности главы администрации города Максим Косенков.
"Уважаемые горожане! В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, ростом количества болеющих и отсутствующих из-за ОРВИ учащихся и педагогов принято решение о приостановлении учебного процесса в муниципальных образовательных учреждениях города Тамбова (школах, лицеях, гимназиях) на период с 29 января по 7 февраля включительно", - написал Косенков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" .
По его словам, на этот период приостанавливают свою деятельность и муниципальные учреждения дополнительного образования.
Руководство учебных заведений должно самостоятельно определить необходимость организации дистанционного обучения, исходя из учебной нагрузки.
"Кроме того, им поручено организовать дежурные классы, в особенности в начальной школе, для учащихся, чьи родители не имеют возможности оставлять детей без присмотра", - добавил Косенков.
Школа - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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ОбществоТамбовТамбовская область
 
 
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