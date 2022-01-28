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Шоубиз
https://ria.ru/20220128/shatunov-1770042069.html
Суд отклонил иск Шатунова к Роспатенту по второму бренду "Ласковый май"
Суд отклонил иск Шатунова к Роспатенту по второму бренду "Ласковый май" - РИА Новости, 28.01.2022
Суд отклонил иск Шатунова к Роспатенту по второму бренду "Ласковый май"
Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказал наиболее известному экс-солисту популярной в прошлом в России музыкальной группы "Ласковый май" Юрию Шатунову,... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:44
2022-01-28T18:24
шоубиз
общество
краснодарский край
сочи
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
мираж
ласковый май
андрей разин
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказал наиболее известному экс-солисту популярной в прошлом в России музыкальной группы "Ласковый май" Юрию Шатунову, оспаривавшему решение Роспатента, которым было отклонено его возражение на регистрацию еще в 2003 году товарного знака "Ласковый май", следует из опубликованной в пятницу резолютивной части решения суда.Спорный бренд ведомство тогда зарегистрировало на имя Центральной творческой студии для одаренных детей "Ласковый май" (Сочи). Сейчас исключительные права на него принадлежат индивидуальному предпринимателю Руслану Филатову. Товарный знак действует на семь классов товаров – косметика, парфюмерия, фармпрепараты, кондитерские изделия, алкогольные напитки и т.д. – и на четыре класса услуг – размещение веб-сайтов, рестораны, гостиницы, бани и т.п. Шатунов просил отменить регистрацию, но Роспатент своим решением от 29 января 2021 года ему отказал.Экс-солист "Ласкового мая" обратился с заявлением в суд в мае 2021 года. Одновременно он оспорил второе аналогичное решение Роспатента в отношении еще одного знака "Ласковый май", зарегистрированного тоже в 2003 году, но для 27 классов товаров и восьми классов услуг. В том деле требования заявителя отклонили уже две судебные инстанции СИП.По мнению Шатунова, регистрация брендов прошла с нарушением нормы Гражданского кодекса, запрещающей регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, тождественные "названию произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения" без согласия правообладателя. Как отметил Шатунов, слова "Ласковый май" - это цитата из песни "Лето" автора Сергея Кузнецова, которого о согласии не спрашивали и который в 2019 году передал права на эту песню Шатунову.Роспатент и суд, отклоняя возражения экс-солиста, согласились с доводами Филатова. Он представил решения судов в Ставрополе и Краснодарском крае 2005 и 2016 годов, подтверждающие, что права на все песни "Ласкового мая" с 1992 года принадлежали продюсеру группы Андрею Разину, а затем перешли к Филатову. Роспатент и суд признали Шатунова незаинтересованным лицом для оспаривания регистрации брендов."Ласковый май" — музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но потом группа распалась.
https://ria.ru/20220114/shatunov-1767853432.html
https://ria.ru/20211029/shatunov-1756814141.html
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общество, краснодарский край, сочи, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), мираж, ласковый май, андрей разин, юрий шатунов, россия, новости культуры
17:44 28.01.2022 (обновлено: 18:24 28.01.2022)
 
Суд отклонил иск Шатунова к Роспатенту по второму бренду "Ласковый май"

Суд отклонил иск певца Юрия Шатунова к Роспатенту по второму бренду "Ласковый май"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЮрий Шатунов
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Юрий Шатунов
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказал наиболее известному экс-солисту популярной в прошлом в России музыкальной группы "Ласковый май" Юрию Шатунову, оспаривавшему решение Роспатента, которым было отклонено его возражение на регистрацию еще в 2003 году товарного знака "Ласковый май", следует из опубликованной в пятницу резолютивной части решения суда.
Спорный бренд ведомство тогда зарегистрировало на имя Центральной творческой студии для одаренных детей "Ласковый май" (Сочи). Сейчас исключительные права на него принадлежат индивидуальному предпринимателю Руслану Филатову. Товарный знак действует на семь классов товаров – косметика, парфюмерия, фармпрепараты, кондитерские изделия, алкогольные напитки и т.д. – и на четыре класса услуг – размещение веб-сайтов, рестораны, гостиницы, бани и т.п. Шатунов просил отменить регистрацию, но Роспатент своим решением от 29 января 2021 года ему отказал.
Кадр из клипа Юрия Шатунова Не спорь со мной
14 января, 16:06Культура
Юрий Шатунов выпустил клип на новую песню
Экс-солист "Ласкового мая" обратился с заявлением в суд в мае 2021 года. Одновременно он оспорил второе аналогичное решение Роспатента в отношении еще одного знака "Ласковый май", зарегистрированного тоже в 2003 году, но для 27 классов товаров и восьми классов услуг. В том деле требования заявителя отклонили уже две судебные инстанции СИП.
По мнению Шатунова, регистрация брендов прошла с нарушением нормы Гражданского кодекса, запрещающей регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, тождественные "названию произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения" без согласия правообладателя. Как отметил Шатунов, слова "Ласковый май" - это цитата из песни "Лето" автора Сергея Кузнецова, которого о согласии не спрашивали и который в 2019 году передал права на эту песню Шатунову.
Роспатент и суд, отклоняя возражения экс-солиста, согласились с доводами Филатова. Он представил решения судов в Ставрополе и Краснодарском крае 2005 и 2016 годов, подтверждающие, что права на все песни "Ласкового мая" с 1992 года принадлежали продюсеру группы Андрею Разину, а затем перешли к Филатову. Роспатент и суд признали Шатунова незаинтересованным лицом для оспаривания регистрации брендов.
"Ласковый май" — музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но потом группа распалась.
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября 2021, 15:24Культура
Юрий Шатунов спел "Про белые розы"
 
ШоубизОбществоКраснодарский крайСочиФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)МиражЛасковый майАндрей РазинЮрий ШатуновРоссияНовости культуры
 
 
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