22:48 28.01.2022 (обновлено: 22:53 28.01.2022)
ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
Еврокомиссия готовит ответ на возможные российские санкции против ЕС
© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Евросоюз не исключает новых санкций в отношении России ввиду ситуации вокруг Украины, поэтому готовится к возможным ответным ограничительным мерам, в том числе следит за рынком энергоресурсов, сказал высокопоставленный чиновник в Еврокомиссии (ЕК) на брифинге.
"Поскольку мы готовим санкции, мы готовимся и к возможным контрсанкциям, и по нашим ощущением рынок энергетики - это то, на что нужно обратить пристальное внимание", - отметил чиновник.
Еврокомиссия на этом фоне оценивает сценарии перебоев в поставках российского газа, рассказал он. Представители ЕК также общаются с другими партнёрами для обеспечения газоснабжения ЕС.
"Мы продолжим контакты с партнерами и поставщиками Европы по дополнительным действиям, чтобы обеспечить различные маршруты поставок, особенно в случае возможных перебоев при геополитической эскалации", - сказал чиновник.
Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации на Украине.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.