https://ria.ru/20220128/sanktsii-1770083283.html

ЕС готовит ответ на возможные российские санкции

ЕС готовит ответ на возможные российские санкции - РИА Новости, 28.01.2022

ЕС готовит ответ на возможные российские санкции

Евросоюз не исключает новых санкций в отношении России ввиду ситуации вокруг Украины, поэтому готовится к возможным ответным ограничительным мерам, в том числе... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T22:48

2022-01-28T22:48

2022-01-28T22:53

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БРЮССЕЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Евросоюз не исключает новых санкций в отношении России ввиду ситуации вокруг Украины, поэтому готовится к возможным ответным ограничительным мерам, в том числе следит за рынком энергоресурсов, сказал высокопоставленный чиновник в Еврокомиссии (ЕК) на брифинге."Поскольку мы готовим санкции, мы готовимся и к возможным контрсанкциям, и по нашим ощущением рынок энергетики - это то, на что нужно обратить пристальное внимание", - отметил чиновник.Еврокомиссия на этом фоне оценивает сценарии перебоев в поставках российского газа, рассказал он. Представители ЕК также общаются с другими партнёрами для обеспечения газоснабжения ЕС."Мы продолжим контакты с партнерами и поставщиками Европы по дополнительным действиям, чтобы обеспечить различные маршруты поставок, особенно в случае возможных перебоев при геополитической эскалации", - сказал чиновник.Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации на Украине.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220128/sanktsii-1770065236.html

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в мире, европа, евросоюз, нато, еврокомиссия, россия