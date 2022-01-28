https://ria.ru/20220128/sanktsii-1770065236.html

СМИ: США не рассматривают санкции против России, затрагивающие экспорт газа

СМИ: США не рассматривают санкции против России, затрагивающие экспорт газа - РИА Новости, 28.01.2022

СМИ: США не рассматривают санкции против России, затрагивающие экспорт газа

Вашингтон сейчас не рассматривает новые ограничительные меры против России, затрагивающие экспорт нефти и газа или отключение страны от SWIFT, пишет Wall Street РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T19:41

2022-01-28T19:41

2022-01-28T22:59

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Вашингтон сейчас не рассматривает новые ограничительные меры против России, затрагивающие экспорт нефти и газа или отключение страны от SWIFT, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.По данным газеты, проработка этих ограничений сейчас находится в финальной стадии.И хотя окончательное решение еще не принято, они могут затронуть несколько крупнейших кредитных учреждений, например ВТБ, а также включать в себя запрет на операции с госдолгом России и экспортный контроль по ключевым секторам, в том числе микроэлектронике.Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации отношений с Украиной.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220128/sanktsii-1770018934.html

https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769529189.html

сша

россия

киев

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сша, россия, в мире, киев, дмитрий песков, нато