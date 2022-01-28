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СМИ: США не рассматривают санкции против России, затрагивающие экспорт газа
СМИ: США не рассматривают санкции против России, затрагивающие экспорт газа - РИА Новости, 28.01.2022
СМИ: США не рассматривают санкции против России, затрагивающие экспорт газа
Вашингтон сейчас не рассматривает новые ограничительные меры против России, затрагивающие экспорт нефти и газа или отключение страны от SWIFT, пишет Wall Street РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T19:41
2022-01-28T19:41
2022-01-28T22:59
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Вашингтон сейчас не рассматривает новые ограничительные меры против России, затрагивающие экспорт нефти и газа или отключение страны от SWIFT, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.По данным газеты, проработка этих ограничений сейчас находится в финальной стадии.И хотя окончательное решение еще не принято, они могут затронуть несколько крупнейших кредитных учреждений, например ВТБ, а также включать в себя запрет на операции с госдолгом России и экспортный контроль по ключевым секторам, в том числе микроэлектронике.Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации отношений с Украиной.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220128/sanktsii-1770018934.html
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сша, россия, в мире, киев, дмитрий песков, нато
19:41 28.01.2022 (обновлено: 22:59 28.01.2022)
СМИ: США не рассматривают санкции против России, затрагивающие экспорт газа
WSJ: проект санкций США против России затрагивает крупнейшие банки
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Вашингтон сейчас не рассматривает новые ограничительные меры против России, затрагивающие экспорт нефти и газа или отключение страны от SWIFT, пишет Wall Street Journal
со ссылкой на источники.
"Администрация Байдена сужает список целей для шквала экономических санкций против России, если та нападет на Украину, ударяя по крупным банкам и государственным компаниям <...>, хотя эта стратегия сталкивается с теми же препятствиями, которые мешали и прошлым кампаниям давления", — отмечает издание.
По данным газеты, проработка этих ограничений сейчас находится в финальной стадии.
И хотя окончательное решение еще не принято, они могут затронуть несколько крупнейших кредитных учреждений, например ВТБ
, а также включать в себя запрет на операции с госдолгом России и экспортный контроль по ключевым секторам, в том числе микроэлектронике.
Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации отношений с Украиной.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.