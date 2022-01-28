https://ria.ru/20220128/sanktsii-1770061168.html

МИД предложил Евросоюзу отказаться от тупиковой санкционной политики

МИД предложил Евросоюзу отказаться от тупиковой санкционной политики - РИА Новости, 28.01.2022

МИД предложил Евросоюзу отказаться от тупиковой санкционной политики

Москва предлагает Брюсселю отказаться от заведомо тупиковой санкционной политики в отношении РФ и союзников, заявил МИД России. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T19:20

2022-01-28T19:20

2022-01-28T19:31

россия

в мире

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Москва предлагает Брюсселю отказаться от заведомо тупиковой санкционной политики в отношении РФ и союзников, заявил МИД России."Предлагаем Брюсселю прислушаться к все более активно звучащим голосам здравомыслящих европейцев, призывающих отказаться от подрывающей международное право и заведомо тупиковой санкционной политики в отношении России и ее союзников. Это – важная предпосылка к восстановлению стабильности и безопасности на евроатлантическом пространстве, а также к нормализации климата международных отношений", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Ведомство сообщило, что Москва приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, в связи с тем, что Европейский союз продолжает неправомерную, деструктивную и бессмысленную политику односторонних ограничений в отношении России, а также "штампует" дискриминационные решения, произвольно ограничивающие в правах соотечественников и российские организации.

https://ria.ru/20220128/sanktsii-1770050878.html

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россия, в мире, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции