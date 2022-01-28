https://ria.ru/20220128/sanktsii-1770050878.html

В Белом доме озаботились побочными эффектами от новых санкций против России

В Белом доме озаботились побочными эффектами от новых санкций против России - РИА Новости, 28.01.2022

В Белом доме озаботились побочными эффектами от новых санкций против России

Власти США озабочены тем, что новые санкции против РФ могут иметь "побочные эффекты", подобные тем, что были в 2018 году, когда антироссийские рестрикции... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T18:26

2022-01-28T18:26

2022-01-28T18:58

сша

россия

в мире

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Власти США озабочены тем, что новые санкции против РФ могут иметь "побочные эффекты", подобные тем, что были в 2018 году, когда антироссийские рестрикции привели к сбоям в глобальных цепочках поставок алюминия, передает агентство Блумберг."Члены Совета национальной безопасности и другие высокопоставленные чиновники администрации на этой неделе провели разговор с руководителями банков, включая Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase&Co. и Goldman Sachs Group", - говорится в сообщении агентства.Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации на Украине.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220128/sanktsii-1770018934.html

https://ria.ru/20220128/sanktsii-1769939140.html

сша

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сша, россия, в мире, санкции в отношении россии