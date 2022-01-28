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https://ria.ru/20220128/sanktsii-1770049652.html
Власти США обсудили с банками возможные санкции против России, сообщили СМИ
Власти США обсудили с банками возможные санкции против России, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.01.2022
Власти США обсудили с банками возможные санкции против России, сообщили СМИ
Администрация президента США Джо Байдена провела обсуждения с крупнейшими американскими банками по возможным санкциям против России, передает агентство... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T18:22
2022-01-28T18:38
россия
в мире
сша
джо байден
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена провела обсуждения с крупнейшими американскими банками по возможным санкциям против России, передает агентство Блумберг."Члены Совета национальной безопасности и другие высокопоставленные чиновники администрации на этой неделе провели разговор с руководителями банков, включая Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase&amp;Co. и Goldman Sachs Group,", - говорится в сообщении агентства.По данным агентства, власти США озабочены тем, что новые санкции против РФ могут иметь "побочные эффекты", подобные тем, что были в 2018 году, когда антироссийские рестрикции привели к сбоям в глобальных цепочках поставок алюминия.Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации на Украине.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html
https://ria.ru/20220127/politika-1769824366.html
https://ria.ru/20220126/demokratiya-1769488363.html
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россия, в мире, сша, джо байден, санкции в отношении россии
18:22 28.01.2022 (обновлено: 18:38 28.01.2022)
 
Власти США обсудили с банками возможные санкции против России, сообщили СМИ

Bloomberg: власти США обсудили с крупнейшими банками возможные антироссийские санкции

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена провела обсуждения с крупнейшими американскими банками по возможным санкциям против России, передает агентство Блумберг.
"Члены Совета национальной безопасности и другие высокопоставленные чиновники администрации на этой неделе провели разговор с руководителями банков, включая Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase&Co. и Goldman Sachs Group,", - говорится в сообщении агентства.
Мужчина идет по дороге во Флоренсе, штат Аризона - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 08:00
Сверхдержава, которая заигралась
По данным агентства, власти США озабочены тем, что новые санкции против РФ могут иметь "побочные эффекты", подобные тем, что были в 2018 году, когда антироссийские рестрикции привели к сбоям в глобальных цепочках поставок алюминия.
Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации на Украине.
Посол США в России Джон Салливан у здания Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 17:04
Москва получила секретное послание из Вашингтона
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Празднование китайского Нового года в китайском квартале в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 08:00
Америка обнаружила, что демократия стала неконкурентоспособной
 
РоссияВ миреСШАДжо БайденСанкции в отношении России
 
 
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