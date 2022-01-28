18:22 28.01.2022 (обновлено: 18:38 28.01.2022)
Власти США обсудили с банками возможные санкции против России, сообщили СМИ
Bloomberg: власти США обсудили с крупнейшими банками возможные антироссийские санкции
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена провела обсуждения с крупнейшими американскими банками по возможным санкциям против России, передает агентство Блумберг.
"Члены Совета национальной безопасности и другие высокопоставленные чиновники администрации на этой неделе провели разговор с руководителями банков, включая Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase&Co. и Goldman Sachs Group,", - говорится в сообщении агентства.
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По данным агентства, власти США озабочены тем, что новые санкции против РФ могут иметь "побочные эффекты", подобные тем, что были в 2018 году, когда антироссийские рестрикции привели к сбоям в глобальных цепочках поставок алюминия.
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