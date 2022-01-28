https://ria.ru/20220128/sanktsii-1770000140.html

Посол США назвал условие введения санкций против "Северного потока — 2"

Посол США назвал условие введения санкций против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 28.01.2022

Посол США назвал условие введения санкций против "Северного потока — 2"

Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что газопровод "Северный поток 2" подпадет под масштабные санкции США, если РФ "вторгнется" на Украину. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T15:08

2022-01-28T15:08

2022-01-28T15:08

в мире

киев

сша

дмитрий песков

нато

северный поток — 2

джон салливан

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что газопровод "Северный поток 2" подпадет под масштабные санкции США, если РФ "вторгнется" на Украину."Наша позиция по "Северному потоку" хорошо известна, и секретарь (Энтони) Блинкен не раз заявлял, что… если Россия предпримет шаги по вторжению в Украину, санкции против "Северного потока 2" станут частью масштабных или значительных - эпитеты были разные - экономических последствий", - сказал Салливан на брифинге.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220127/kritika-1769828469.html

https://ria.ru/20220123/potok-1769099357.html

киев

сша

россия

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, северный поток — 2, джон салливан, россия