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Посол США назвал условие введения санкций против "Северного потока — 2"
Посол США назвал условие введения санкций против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 28.01.2022
Посол США назвал условие введения санкций против "Северного потока — 2"
Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что газопровод "Северный поток 2" подпадет под масштабные санкции США, если РФ "вторгнется" на Украину. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T15:08
2022-01-28T15:08
в мире
киев
сша
дмитрий песков
нато
северный поток — 2
джон салливан
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что газопровод "Северный поток 2" подпадет под масштабные санкции США, если РФ "вторгнется" на Украину."Наша позиция по "Северному потоку" хорошо известна, и секретарь (Энтони) Блинкен не раз заявлял, что… если Россия предпримет шаги по вторжению в Украину, санкции против "Северного потока 2" станут частью масштабных или значительных - эпитеты были разные - экономических последствий", - сказал Салливан на брифинге.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220127/kritika-1769828469.html
https://ria.ru/20220123/potok-1769099357.html
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, северный поток — 2, джон салливан, россия
15:08 28.01.2022
 
Посол США назвал условие введения санкций против "Северного потока — 2"

Салливан: "Северный поток — 2" подпадет под санкции, если Россия "вторгнется" на Украину

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что газопровод "Северный поток 2" подпадет под масштабные санкции США, если РФ "вторгнется" на Украину.
"Наша позиция по "Северному потоку" хорошо известна, и секретарь (Энтони) Блинкен не раз заявлял, что… если Россия предпримет шаги по вторжению в Украину, санкции против "Северного потока 2" станут частью масштабных или значительных - эпитеты были разные - экономических последствий", - сказал Салливан на брифинге.
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 16:59
Британцы набросились на США за угрозу помешать вводу "Северного потока — 2"
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Газораспределительный центр трубопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
23 января, 02:52
Раскрыта роль Украины в сертификации "Северного потока — 2"
 
В миреКиевСШАДмитрий ПесковНАТОСеверный поток — 2Джон СалливанРоссия
 
 
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