Посол США назвал условие введения санкций против "Северного потока — 2"
Салливан: "Северный поток — 2" подпадет под санкции, если Россия "вторгнется" на Украину
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что газопровод "Северный поток 2" подпадет под масштабные санкции США, если РФ "вторгнется" на Украину.
"Наша позиция по "Северному потоку" хорошо известна, и секретарь (Энтони) Блинкен не раз заявлял, что… если Россия предпримет шаги по вторжению в Украину, санкции против "Северного потока 2" станут частью масштабных или значительных - эпитеты были разные - экономических последствий", - сказал Салливан на брифинге.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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