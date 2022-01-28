https://ria.ru/20220128/sanktsii-1769939140.html

Лавров удивился вопросу о возможных американских санкциях против него

Лавров удивился вопросу о возможных американских санкциях против него - РИА Новости, 28.01.2022

Лавров удивился вопросу о возможных американских санкциях против него

Министр иностранных дел России Сергей Лавров удивился вопросу о возможных санкциях США против него. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:35

2022-01-28T11:35

2022-01-28T12:36

в мире

сша

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров удивился вопросу о возможных санкциях США против него.В ходе интервью радиостанциям "Sputnik", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда" один из журналистов, задавая вопрос, отметил, что в последнее время от США часто звучат угрозы о том, что они готовы вводить санкции против руководства России, и "даже" против главы МИД РФ."Что значит "даже"? Я что, не достоин, что ли?" - выразил удивление министр.

https://ria.ru/20220128/sanktsii-1769907266.html

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в мире, сша, сергей лавров, россия