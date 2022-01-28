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Эксперты оценили последствия возможных новых санкций ЕС против России
Эксперты оценили последствия возможных новых санкций ЕС против России - РИА Новости, 28.01.2022
Эксперты оценили последствия возможных новых санкций ЕС против России
Если Евросоюз введёт новые жёсткие экономических санкции против России, они ощутимо ударят и по самой Европе, это пища для серьезных размышлений, а эскалация... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T09:06
2022-01-28T09:06
в мире
украина
антверпен
евросоюз
европейский центральный банк
шарль мишель
евросовет
россия
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БРЮССЕЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Если Евросоюз введёт новые жёсткие экономических санкции против России, они ощутимо ударят и по самой Европе, это пища для серьезных размышлений, а эскалация санкционной риторики должна быть остановлена, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Глава Евросовета Шарль Мишель накануне заявил, что в случае эскалации отношений между Россией и Украиной Евросоюз может ввести серьезные санкции против РФ, но не хочет этого, предпочитая разрешить сложившуюся ситуацию дипломатическими методами. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает.По словам профессора Льежского университета Нины Бачкатов (Nina Bachkatov), европейские экономические и политические чиновники, в том числе из Европейского центрального банка, видят опасность от жёстких экономических санкций в отношении РФ для финансового сектора Европы, инвестирующего в Россию."Появляется явное несоответствие между угрожающими разговорами и представлением о том, насколько плохими будут такие санкции для европейской экономики", - констатировала она.В Европе понимают, что, например, отключение России от SWIFT было бы катастрофой для таких немаловажных для ЕС банков, как, скажем, ING, отмечает Бачкатов."Россия пострадает, но экономические санкции будут карательными мерами для Европы по крайней мере в той же степени, что и для России. Это пища для размышлений", - считает она.Кроме того, по её словам, Германия и другие европейские страны также обеспокоены перспективой потери поставок газа из России - и это на фоне взлёта цен энергоносители из-за восстановления экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавиоуса.Другой эксперт, член бельгийского федерального парламента Филип де Винтер (Filip De Winter), также предупреждает об эффекте бумеранга от теоретически возможных новых ограничительных мер."Воздействие экономических санкций в отношении России будет разрушительным для моего города Антверпена, который является вторым по величине европейским портом и где грузопоток в и из России является третьим по объёму. То же самое и с другим главным бельгийским портом - Зебрюгге", - сказал он.Сельскохозяйственная отрасль Фландрии, а именно сектора фруктов и молочных продуктов, очень сильно пострадали от российских контрсанкций в 2014 году, напоминает де Винтер. Волна жестких санкций стала бы настоящей катастрофой для экономики Фландрии, заявляет он."Европа должна проснуться и перестать слепо следовать за американцами в украинско-натовском кризисе. Сказать, что Европа "удивлена" американской "драматизацией", недостаточно. Мы должны остановить эту эскалацию", - заключил эксперт.
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в мире, украина, антверпен, евросоюз, европейский центральный банк, шарль мишель, евросовет, россия
09:06 28.01.2022
 
Эксперты оценили последствия возможных новых санкций ЕС против России

Эксперты: возможные новые санкции ЕС против России сильно ударят и по Европе

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Если Евросоюз введёт новые жёсткие экономических санкции против России, они ощутимо ударят и по самой Европе, это пища для серьезных размышлений, а эскалация санкционной риторики должна быть остановлена, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Глава Евросовета Шарль Мишель накануне заявил, что в случае эскалации отношений между Россией и Украиной Евросоюз может ввести серьезные санкции против РФ, но не хочет этого, предпочитая разрешить сложившуюся ситуацию дипломатическими методами. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает.
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Любые санкции против России затронут и Германию, заявили в Берлине
По словам профессора Льежского университета Нины Бачкатов (Nina Bachkatov), европейские экономические и политические чиновники, в том числе из Европейского центрального банка, видят опасность от жёстких экономических санкций в отношении РФ для финансового сектора Европы, инвестирующего в Россию.
"Появляется явное несоответствие между угрожающими разговорами и представлением о том, насколько плохими будут такие санкции для европейской экономики", - констатировала она.
В Европе понимают, что, например, отключение России от SWIFT было бы катастрофой для таких немаловажных для ЕС банков, как, скажем, ING, отмечает Бачкатов.
"Россия пострадает, но экономические санкции будут карательными мерами для Европы по крайней мере в той же степени, что и для России. Это пища для размышлений", - считает она.
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Лавров прокомментировал возможность новых санкций со стороны Запада
Кроме того, по её словам, Германия и другие европейские страны также обеспокоены перспективой потери поставок газа из России - и это на фоне взлёта цен энергоносители из-за восстановления экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавиоуса.
Другой эксперт, член бельгийского федерального парламента Филип де Винтер (Filip De Winter), также предупреждает об эффекте бумеранга от теоретически возможных новых ограничительных мер.
"Воздействие экономических санкций в отношении России будет разрушительным для моего города Антверпена, который является вторым по величине европейским портом и где грузопоток в и из России является третьим по объёму. То же самое и с другим главным бельгийским портом - Зебрюгге", - сказал он.
Сельскохозяйственная отрасль Фландрии, а именно сектора фруктов и молочных продуктов, очень сильно пострадали от российских контрсанкций в 2014 году, напоминает де Винтер. Волна жестких санкций стала бы настоящей катастрофой для экономики Фландрии, заявляет он.
"Европа должна проснуться и перестать слепо следовать за американцами в украинско-натовском кризисе. Сказать, что Европа "удивлена" американской "драматизацией", недостаточно. Мы должны остановить эту эскалацию", - заключил эксперт.
Медведев прокомментировал тему санкций против России - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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В миреУкраинаАнтверпенЕвросоюзЕвропейский центральный банкШарль МишельЕвросоветРоссия
 
 
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