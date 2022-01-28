https://ria.ru/20220128/sanktsii-1769895280.html

СМИ узнало о разработке ЕС и Британией новых санкций против России

СМИ узнало о разработке ЕС и Британией новых санкций против России - РИА Новости, 28.01.2022

СМИ узнало о разработке ЕС и Британией новых санкций против России

Евросоюз и Великобритания разрабатывают санкции против новых российских проектов в газовой сфере, которые введут в случае эскалации конфликта вокруг Украины,... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T03:36

2022-01-28T03:36

2022-01-28T10:51

в мире

украина

сша

shell

великобритания

total

bp plc.

северный поток — 2

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Евросоюз и Великобритания разрабатывают санкции против новых российских проектов в газовой сфере, которые введут в случае эскалации конфликта вокруг Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.По данным издания, документ создается при поддержке США. Цель этих мер — "жестко ограничить" финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в отрасли.Как отмечается в материале, готовность Европы нанести удар по обширной российской углеводородной промышленности может затронуть собственно европейские компании, включая BP, Total и Shell, которые инвестируют в российский газовый сектор.Ранее европейские чиновники заявляли о возможных ограничениях против трубопровода "Северный поток — 2" в случае ухудшения обстановки на российско-украинской границе.Украинский вопросВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220128/gaz-1769893746.html

https://ria.ru/20220127/sanktsii-1769710915.html

украина

сша

великобритания

россия

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в мире, украина, сша, shell, великобритания, total , bp plc., северный поток — 2, россия