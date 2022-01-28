https://ria.ru/20220128/sanktsii-1769895280.html
СМИ узнало о разработке ЕС и Британией новых санкций против России
СМИ узнало о разработке ЕС и Британией новых санкций против России - РИА Новости, 28.01.2022
СМИ узнало о разработке ЕС и Британией новых санкций против России
Евросоюз и Великобритания разрабатывают санкции против новых российских проектов в газовой сфере, которые введут в случае эскалации конфликта вокруг Украины,... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T03:36
2022-01-28T03:36
2022-01-28T10:51
в мире
украина
сша
shell
великобритания
total
bp plc.
северный поток — 2
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Евросоюз и Великобритания разрабатывают санкции против новых российских проектов в газовой сфере, которые введут в случае эскалации конфликта вокруг Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.По данным издания, документ создается при поддержке США. Цель этих мер — "жестко ограничить" финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в отрасли.Как отмечается в материале, готовность Европы нанести удар по обширной российской углеводородной промышленности может затронуть собственно европейские компании, включая BP, Total и Shell, которые инвестируют в российский газовый сектор.Ранее европейские чиновники заявляли о возможных ограничениях против трубопровода "Северный поток — 2" в случае ухудшения обстановки на российско-украинской границе.Украинский вопросВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220128/gaz-1769893746.html
https://ria.ru/20220127/sanktsii-1769710915.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сша, shell, великобритания, total , bp plc., северный поток — 2, россия
03:36 28.01.2022 (обновлено: 10:51 28.01.2022)
СМИ узнало о разработке ЕС и Британией новых санкций против России
Financial Times: ЕС и Британия разрабатывают санкции против новых газовых проектов России