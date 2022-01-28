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СМИ: конгрессмены США близки к компромиссу по санкциям против России
СМИ: конгрессмены США близки к компромиссу по санкциям против России - РИА Новости, 28.01.2022
СМИ: конгрессмены США близки к компромиссу по санкциям против России
Конгрессмены США близки к достижению компромисса по финальному варианту законопроекта о санкциях в отношении РФ в связи с кризисом вокруг Украины и оказании... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T01:05
2022-01-28T01:05
в мире
украина
сша
нато
северный поток — 2
россия
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ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Конгрессмены США близки к достижению компромисса по финальному варианту законопроекта о санкциях в отношении РФ в связи с кризисом вокруг Украины и оказании Киеву дополнительной военной помощи, пишет в четверг газета Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.Согласно этим данным, окончательный текст законопроекта еще не сформирован и до сих пор не ясно, удастся ли ему завоевать поддержку со стороны Белого дома. Однако, как отмечает издание, участвующие в переговорах представители республиканцев и демократов в конгрессе, наконец, близки к достижению согласия по спорным положениям будущего документа.Проект закона, по информации Politico, предусматривает немедленное введение части санкций в отношении России в случае ее "вторжения на Украину", а также последующее введение секторальных рестрикций. Кроме того, конгрессмены рассчитывают нарастить помощь Украине для укрепления ее обороноспособности перед лицом "российских кибератак и пропагандистской кампании"."Компромиссный законопроект" также с высокой вероятностью будет включать положение о ленд-лизе для Украины, которое призвано упростить оказание военной помощи стране со стороны Вашингтона. Американские законодатели также ведут работу над формулировками, затрагивающими судьбу трубопровода "Северный поток 2", которые были бы приемлемы для представителей как республиканцев, так и демократов.Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации на Украине. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все эти заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220128/nuland-1769889637.html
https://ria.ru/20220127/sanktsii-1769759523.html
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сша
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в мире, украина, сша, нато, северный поток — 2, россия
01:05 28.01.2022
 
СМИ: конгрессмены США близки к компромиссу по санкциям против России

Politico: конгрессмены США близки к компромиссу по проекту санкций против России

© REUTERS / Sarah SilbigerЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Sarah Silbiger
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ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Конгрессмены США близки к достижению компромисса по финальному варианту законопроекта о санкциях в отношении РФ в связи с кризисом вокруг Украины и оказании Киеву дополнительной военной помощи, пишет в четверг газета Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Согласно этим данным, окончательный текст законопроекта еще не сформирован и до сих пор не ясно, удастся ли ему завоевать поддержку со стороны Белого дома. Однако, как отмечает издание, участвующие в переговорах представители республиканцев и демократов в конгрессе, наконец, близки к достижению согласия по спорным положениям будущего документа.
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Проект закона, по информации Politico, предусматривает немедленное введение части санкций в отношении России в случае ее "вторжения на Украину", а также последующее введение секторальных рестрикций. Кроме того, конгрессмены рассчитывают нарастить помощь Украине для укрепления ее обороноспособности перед лицом "российских кибератак и пропагандистской кампании".
"Компромиссный законопроект" также с высокой вероятностью будет включать положение о ленд-лизе для Украины, которое призвано упростить оказание военной помощи стране со стороны Вашингтона. Американские законодатели также ведут работу над формулировками, затрагивающими судьбу трубопровода "Северный поток 2", которые были бы приемлемы для представителей как республиканцев, так и демократов.
Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации на Украине. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все эти заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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