https://ria.ru/20220128/samoizolyatsiya-1769981995.html

В Тамбовской области введут самоизоляцию для беременных и пожилых

В Тамбовской области введут самоизоляцию для беременных и пожилых - РИА Новости, 28.01.2022

В Тамбовской области введут самоизоляцию для беременных и пожилых

Власти Тамбовской области вводят с понедельника обязательную самоизоляцию для беременных женщин и граждан в возрасте старше 60 лет из-за ситуации с... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:03

2022-01-28T14:03

2022-01-28T14:04

распространение коронавируса

общество

тамбовская область

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Власти Тамбовской области вводят с понедельника обязательную самоизоляцию для беременных женщин и граждан в возрасте старше 60 лет из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает в пятницу обладминистрация.Первый случай нового штамма коронавируса "омикрон" выявили в Тамбовской области в понедельник. Заболевший 55-летний житель региона привез его из Доминиканской Республики. За последние сутки в области выявлено 337 новых случаев COVID-19."С 31 января введен обязательный режим самоизоляции для неработающих граждан в возрасте 60 лет и старше, работающих граждан такого же возраста, но имеющих хронические заболевания, а также беременных женщин", - говорится в сообщении.При этом, как отмечают власти, соблюдение самоизоляции не требуется, если указанные категории граждан прошли вакцинацию от COVID-19 или переболели им, а с даты вакцинации или выздоровления прошло не более года."Что касается граждан моложе 60 лет и имеющих хронические заболевания согласно установленному перечню, то для них режим самоизоляции носит рекомендательный характер, при этом им указали на необходимость исключения посещения общественных мест с массовым пребыванием граждан и поездки в общественном транспорте", - добавляется в сообщении.Работодателям предписано не допускать к работе сотрудников, для которых самоизоляция является обязательной, за исключением сотрудников, перешедших на удаленку. Также продолжить работу могут сотрудники, присутствие которых на рабочем месте является "критически важным для обеспечения функционирования организации".

тамбовская область

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общество, тамбовская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса