https://ria.ru/20220128/rumyniya-1769928644.html

Румыния не будет вмешиваться при конфликте России и Украины, заявил МИД

Румыния не будет вмешиваться при конфликте России и Украины, заявил МИД - РИА Новости, 28.01.2022

Румыния не будет вмешиваться при конфликте России и Украины, заявил МИД

Румыния не будет вмешиваться в случае конфликта между Россией и Украиной, но готова помочь Киеву на дипломатическом уровне, заявил глава румынского министерства РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:04

2022-01-28T11:04

2022-01-28T11:04

в мире

дмитрий песков

f-35

нато

f-16

балтийское море

богдан ауреску

восточная европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769730159_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_dd1163972a168a1a21d4a152142b796e.jpg

КИШИНЕВ, 28 янв – РИА Новости. Румыния не будет вмешиваться в случае конфликта между Россией и Украиной, но готова помочь Киеву на дипломатическом уровне, заявил глава румынского министерства иностранных дел Богдан Ауреску."О военном вмешательстве НАТО в случае конфликта между Российской Федерацией и Украиной не может быть и речи, как и о вмешательстве Румынии. Такой перспективы не существует", - заявил Ауреску в интервью телеканалу Digi 24.Он отметил, что Бухарест готов поддержать Киев на дипломатическом уровне. Если конфликт все же разгорится, то Румыния поддержит санкции против России, как против отдельных лиц, так и против определенных секторов экономики, к примеру, энергетики или финансов.НАТО в понедельник сообщила, что усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, а также приводит силы в состояние готовности, В частности, как пояснили в альянсе, Дания направляет фрегат в Балтийское море и планирует послать четыре истребителя F-16 для поддержки действующей миссии по охране воздушного пространства НАТО в Литве. Испания направляет корабли, которые должны присоединиться к силам НАТО, а также рассматривает возможность направления самолетов в Болгарию. Франция, в свою очередь, выразила готовность направить силы под командованием НАТО в Румынию. Нидерланды в апреле направляют два истребителя F-35 в Болгарию, а также предоставляют в распоряжение сил реагирования НАТО сухопутные подразделения и корабль. США также заявили, что рассматривают увеличение своего военного присутствия на восточном крыле альянса.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220128/donbass-1769836173.html

https://ria.ru/20220127/pomosch-1769882872.html

балтийское море

восточная европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий песков, f-35, нато, f-16, балтийское море, богдан ауреску, восточная европа, россия