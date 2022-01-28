Румыния не будет вмешиваться при конфликте России и Украины, заявил МИД
Глава МИД Ауреску: Румыния не будет вмешиваться в возможный конфликт России и Украины
© REUTERS / Maksim LevinУкраинский военный на линии соприкосновения возле города Авдеевка в Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения возле города Авдеевка в Донецкой области
КИШИНЕВ, 28 янв – РИА Новости. Румыния не будет вмешиваться в случае конфликта между Россией и Украиной, но готова помочь Киеву на дипломатическом уровне, заявил глава румынского министерства иностранных дел Богдан Ауреску.
"О военном вмешательстве НАТО в случае конфликта между Российской Федерацией и Украиной не может быть и речи, как и о вмешательстве Румынии. Такой перспективы не существует", - заявил Ауреску в интервью телеканалу Digi 24.
Он отметил, что Бухарест готов поддержать Киев на дипломатическом уровне. Если конфликт все же разгорится, то Румыния поддержит санкции против России, как против отдельных лиц, так и против определенных секторов экономики, к примеру, энергетики или финансов.
НАТО в понедельник сообщила, что усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, а также приводит силы в состояние готовности, В частности, как пояснили в альянсе, Дания направляет фрегат в Балтийское море и планирует послать четыре истребителя F-16 для поддержки действующей миссии по охране воздушного пространства НАТО в Литве. Испания направляет корабли, которые должны присоединиться к силам НАТО, а также рассматривает возможность направления самолетов в Болгарию. Франция, в свою очередь, выразила готовность направить силы под командованием НАТО в Румынию. Нидерланды в апреле направляют два истребителя F-35 в Болгарию, а также предоставляют в распоряжение сил реагирования НАТО сухопутные подразделения и корабль. США также заявили, что рассматривают увеличение своего военного присутствия на восточном крыле альянса.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.