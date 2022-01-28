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Финансист дал прогноз о судьбе рубля до конца зимы
Финансист дал прогноз о судьбе рубля до конца зимы - РИА Новости, 28.01.2022
Финансист дал прогноз о судьбе рубля до конца зимы
Рубль может укрепиться, если сократится дисконт за геополитические риски, который резко и значительно увеличился за последний месяц, заявил в беседе с... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T03:15
2022-01-28T03:15
2022-01-28T03:15
экономика
рубль
доллар
brent
россия
бкс мир инвестиций
дмитрий бабин
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Рубль может укрепиться, если сократится дисконт за геополитические риски, который резко и значительно увеличился за последний месяц, заявил в беседе с агентством "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.По его словам, рубль сейчас недооценен. При текущей цене Brent доллар должен быть не дороже 67 рублей. И разница с курсом сейчас можно считать геополитической премией за риски, объясняет собеседник агентства.По его прогнозам, рубль при благоприятном стечении обстоятельств вернется в диапазон 72-76 за доллар.
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экономика, рубль, доллар, brent, россия, бкс мир инвестиций, дмитрий бабин
Финансист дал прогноз о судьбе рубля до конца зимы
Финансист Бабин: до конца зимы рубль может вернуться в диапазон 72-76 за доллар