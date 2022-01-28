https://ria.ru/20220128/rubl-1769889010.html

Финансист дал прогноз о судьбе рубля до конца зимы

Финансист дал прогноз о судьбе рубля до конца зимы - РИА Новости, 28.01.2022

Финансист дал прогноз о судьбе рубля до конца зимы

Рубль может укрепиться, если сократится дисконт за геополитические риски, который резко и значительно увеличился за последний месяц, заявил в беседе с... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T03:15

2022-01-28T03:15

2022-01-28T03:15

экономика

рубль

доллар

brent

россия

бкс мир инвестиций

дмитрий бабин

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Рубль может укрепиться, если сократится дисконт за геополитические риски, который резко и значительно увеличился за последний месяц, заявил в беседе с агентством "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.По его словам, рубль сейчас недооценен. При текущей цене Brent доллар должен быть не дороже 67 рублей. И разница с курсом сейчас можно считать геополитической премией за риски, объясняет собеседник агентства.По его прогнозам, рубль при благоприятном стечении обстоятельств вернется в диапазон 72-76 за доллар.

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экономика, рубль, доллар, brent, россия, бкс мир инвестиций, дмитрий бабин