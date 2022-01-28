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Лавров призвал правительство Германии отказаться от дискриминации RT DE

Лавров призвал правительство Германии отказаться от дискриминации RT DE - РИА Новости, 28.01.2022

Лавров призвал правительство Германии отказаться от дискриминации RT DE

Глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора с немецкой коллегой Анналеной Бербок затронул ситуацию вокруг RT DE, сообщается на сайте... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T15:40

2022-01-28T15:40

2022-01-28T16:39

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора с немецкой коллегой Анналеной Бербок затронул ситуацию вокруг RT DE, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства."Лавров в очередной раз призвал правительство Германии отказаться от дискриминационных действий в отношении канала RT на немецком языке", — говорится там.Разговор прошел на фоне сообщений журнала Spiegel о высылке из страны российского дипломата по подозрению в шпионаже.Как ранее заявлял Лавров, есть основания полагать, что власти Германии имеют непосредственное отношение к притеснениям RT DE в стране. На пресс-конференции по итогам переговоров в Москве главу МИД Анналену Бербок попросили прокомментировать эту ситуацию, и она стала утверждать, что у журналистов этого СМИ "всегда есть доступ к журналистской деятельности".RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в YouTube, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из вещания. По словам главы немецкого медиарегулятора Евы Флекен, RT DE якобы запустил немецкоязычную программу в прямом эфире, не получив лицензии, из-за чего началось расследование.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Германия, не имея никаких юридических оснований, делает все, чтобы вещание RT DE со спутника было невозможным, и это прямое препятствование работе журналистов. Министр иностранных дел Сергей Лавров, со своей стороны, не исключил, что Россия вынуждена будет ответить.В августе Люксембург официально отказал RT DE в лицензии на вещание, сославшись при этом на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом телеканал занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обойдя, в частности, Deutsche Welle.

https://ria.ru/20211223/telekanal-1765168551.html

https://ria.ru/20211221/putin-1764789006.html

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