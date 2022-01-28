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Религия
https://ria.ru/20220128/rpts-1769907521.html
В РПЦ призвали создать в России реестр склонных к педофилии лиц
В РПЦ призвали создать в России реестр склонных к педофилии лиц - РИА Новости, 28.01.2022
В РПЦ призвали создать в России реестр склонных к педофилии лиц
Реестр склонных к педофилии лиц необходимо создать в России, он должен вестись правоохранительными органами и включать фигурантов дел о педофилии для того,... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T09:08
2022-01-28T09:35
религия
кострома
федор лукьянов
религия
убийство пятилетней девочки в костроме
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Реестр склонных к педофилии лиц необходимо создать в России, он должен вестись правоохранительными органами и включать фигурантов дел о педофилии для того, чтобы не допустить их взаимодействия с детскими учреждениями, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов."Реестр (склонных к педофилии лиц), конечно, должен вестись правоохранительными органами. Там может быть конфиденциальная информация, и человек должен иметь соответствующий допуск к этой базе данных, но такая база должна существовать... И это касается не только тех, у кого медицинский поставлен диагноз "педофилия", но и тех лиц, которые так или иначе привлекались к ответственности в связи с этими преступлениями. Мне кажется, что это поддержало бы все наше общество, потому что такие реестры существуют, они себя оправдали в зарубежных странах", - сказал Лукьянов РИА Новости.По его мнению, если человек поменял место жительства, уехал в другой регион, то на сегодняшний день он спокойно может устроиться вожатым в детский лагерь. "Или, предположим, он проходил фигурантом по подобному делу - об этом обязательно должны знать соответствующие органы. При проверке даже в местном подразделении должны получать информацию, такой человек не должен быть допущен к работе с детьми", - добавил он.Необходимо, заявил священник, чтобы фигуранты дел о педофилии находились в поле видимости правоохранительных органов. "Без единой базы любое перемещение репутацию такого человека отмывает, и он начинает жизнь с нуля, в том числе - соприкасается с детьми. Должен быть федеральный запрет на какое-то взаимодействие с детскими учреждениями, например. Мы знаем, что сегодня там дефицит воспитателей, дефицит работников физической культуры, дефицит вожатых. Людей берут иногда без всяких проверок", - заключил он.Священник также добавил, что осужденные за педофилию могут обращаться к церковным капелланам, чтобы бороться с грехом."Никакому человеку, даже совершившему самые тяжкие преступления, путь к покаянию не закрыт. Он всегда может бороться с этим грехом, принося покаяние. Но задача общества - не создавать для него условий, в которых его греховность может снова возобладать, поэтому для покаяния и исправления не закрыт ни один человек, и церковь ни от кого не закрыта - даже для самых страшных преступников. В тюрьме такой человек может обратиться к священнику, исправить свой путь - такие примеры существуют и за рубежом, и у нас", - добавил он.Ранее 4 января пятилетняя девочка вышла на улицу Северной Правды Костромы на прогулку, откуда ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Незамедлительно были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию.
https://ria.ru/20220126/sovfed-1769560205.html
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кострома, федор лукьянов, религия, убийство пятилетней девочки в костроме
09:08 28.01.2022 (обновлено: 09:35 28.01.2022)
 
В РПЦ призвали создать в России реестр склонных к педофилии лиц

Священник Федор Лукьянов призвал создать в России реестр склонных к педофилии лиц

© Фото : из личного архиваСвященник Федор Лукьянов
Священник Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Фото : из личного архива
Священник Федор Лукьянов
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Реестр склонных к педофилии лиц необходимо создать в России, он должен вестись правоохранительными органами и включать фигурантов дел о педофилии для того, чтобы не допустить их взаимодействия с детскими учреждениями, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.
"Реестр (склонных к педофилии лиц), конечно, должен вестись правоохранительными органами. Там может быть конфиденциальная информация, и человек должен иметь соответствующий допуск к этой базе данных, но такая база должна существовать... И это касается не только тех, у кого медицинский поставлен диагноз "педофилия", но и тех лиц, которые так или иначе привлекались к ответственности в связи с этими преступлениями. Мне кажется, что это поддержало бы все наше общество, потому что такие реестры существуют, они себя оправдали в зарубежных странах", - сказал Лукьянов РИА Новости.
По его мнению, если человек поменял место жительства, уехал в другой регион, то на сегодняшний день он спокойно может устроиться вожатым в детский лагерь. "Или, предположим, он проходил фигурантом по подобному делу - об этом обязательно должны знать соответствующие органы. При проверке даже в местном подразделении должны получать информацию, такой человек не должен быть допущен к работе с детьми", - добавил он.
Необходимо, заявил священник, чтобы фигуранты дел о педофилии находились в поле видимости правоохранительных органов. "Без единой базы любое перемещение репутацию такого человека отмывает, и он начинает жизнь с нуля, в том числе - соприкасается с детьми. Должен быть федеральный запрет на какое-то взаимодействие с детскими учреждениями, например. Мы знаем, что сегодня там дефицит воспитателей, дефицит работников физической культуры, дефицит вожатых. Людей берут иногда без всяких проверок", - заключил он.
Священник также добавил, что осужденные за педофилию могут обращаться к церковным капелланам, чтобы бороться с грехом.
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"Никакому человеку, даже совершившему самые тяжкие преступления, путь к покаянию не закрыт. Он всегда может бороться с этим грехом, принося покаяние. Но задача общества - не создавать для него условий, в которых его греховность может снова возобладать, поэтому для покаяния и исправления не закрыт ни один человек, и церковь ни от кого не закрыта - даже для самых страшных преступников. В тюрьме такой человек может обратиться к священнику, исправить свой путь - такие примеры существуют и за рубежом, и у нас", - добавил он.
Ранее 4 января пятилетняя девочка вышла на улицу Северной Правды Костромы на прогулку, откуда ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Незамедлительно были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию.
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