https://ria.ru/20220128/rossiyanka-1769927964.html
Посольство в Минске выясняет обстоятельства задержания россиянки
Посольство в Минске выясняет обстоятельства задержания россиянки - РИА Новости, 28.01.2022
Посольство в Минске выясняет обстоятельства задержания россиянки
Российские дипломаты выясняют обстоятельства задержания в Белоруссии гражданки России Веры Цвикевич, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь посольства РФ РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:03
2022-01-28T11:03
2022-01-28T11:03
в мире
белоруссия
минск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866476_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_1d895767a2cd012bca62557dc71c5acd.jpg
МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Российские дипломаты выясняют обстоятельства задержания в Белоруссии гражданки России Веры Цвикевич, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь посольства РФ в республике Алексей Маскалев.Накануне интернет-ресурсы распространили информацию от белорусских правозащитников, что в Минске задержана россиянка, имеющая вид на жительство в Белоруссии, Вера Цвикевич по уголовной статье об организации и участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Речь идет о протестах оппозиции после президентских выборов в 2020 году.Собеседник агентства добавил, что родственники россиянки, информация о задержании которой появилась в интернет-источниках, в посольство за помощью не обращались.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20220119/rossiyane-1768545537.html
белоруссия
минск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866476_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_fa0610989f0d4f3abc971411852c2ea4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, россия
Посольство в Минске выясняет обстоятельства задержания россиянки
Посольство в Минске выясняет обстоятельства задержания в Белоруссии россиянки Цвикевич
МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Российские дипломаты выясняют обстоятельства задержания в Белоруссии гражданки России Веры Цвикевич, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь посольства РФ в республике Алексей Маскалев.
Накануне интернет-ресурсы распространили информацию от белорусских правозащитников, что в Минске
задержана россиянка, имеющая вид на жительство в Белоруссии
, Вера Цвикевич по уголовной статье об организации и участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Речь идет о протестах оппозиции после президентских выборов в 2020 году.
"Консульские сотрудники посольства в рабочем порядке занимаются выяснением обстоятельств задержания гражданки России, находятся в контакте с правоохранительными органами Беларуси", - сказал Маскалев.
Собеседник агентства добавил, что родственники россиянки, информация о задержании которой появилась в интернет-источниках, в посольство за помощью не обращались.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.