https://ria.ru/20220128/rossiyanka-1769927964.html

Посольство в Минске выясняет обстоятельства задержания россиянки

Посольство в Минске выясняет обстоятельства задержания россиянки - РИА Новости, 28.01.2022

Посольство в Минске выясняет обстоятельства задержания россиянки

Российские дипломаты выясняют обстоятельства задержания в Белоруссии гражданки России Веры Цвикевич, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь посольства РФ РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:03

2022-01-28T11:03

2022-01-28T11:03

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МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Российские дипломаты выясняют обстоятельства задержания в Белоруссии гражданки России Веры Цвикевич, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь посольства РФ в республике Алексей Маскалев.Накануне интернет-ресурсы распространили информацию от белорусских правозащитников, что в Минске задержана россиянка, имеющая вид на жительство в Белоруссии, Вера Цвикевич по уголовной статье об организации и участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Речь идет о протестах оппозиции после президентских выборов в 2020 году.Собеседник агентства добавил, что родственники россиянки, информация о задержании которой появилась в интернет-источниках, в посольство за помощью не обращались.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20220119/rossiyane-1768545537.html

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в мире, белоруссия, минск, россия