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У России нет цели поглотить Белоруссию, заявил Лукашенко
У России нет цели поглотить Белоруссию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.01.2022
У России нет цели поглотить Белоруссию, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у России нет цели поглотить республику. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:20
2022-01-28T14:31
белоруссия
россия
в мире
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у России нет цели поглотить республику."Не надо упрекать РФ, что она хочет поглотить Беларусь. Нет таких целей. Мы не настолько глупы с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным, чтобы имея два государства, независимых, суверенных, выстроить такую систему, что позавидует любое унитарное государство. Чего вы паритесь по поводу поглощения Россией Белоруссии? Такого не будет", - сказал Лукашенко в обращении к народу и парламенту Белоруссии.
https://ria.ru/20210909/pogloschenie-1749437891.html
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белоруссия, россия, в мире, владимир путин, александр лукашенко
13:20 28.01.2022 (обновлено: 14:31 28.01.2022)
 
У России нет цели поглотить Белоруссию, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: у России нет цели поглотить Белоруссию

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у России нет цели поглотить республику.
"Не надо упрекать РФ, что она хочет поглотить Беларусь. Нет таких целей. Мы не настолько глупы с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным, чтобы имея два государства, независимых, суверенных, выстроить такую систему, что позавидует любое унитарное государство. Чего вы паритесь по поводу поглощения Россией Белоруссии? Такого не будет", - сказал Лукашенко в обращении к народу и парламенту Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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Путин усмехнулся после слов Лукашенко о поглощении Белоруссии
 
БелоруссияРоссияВ миреВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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