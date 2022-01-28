11:13 28.01.2022 (обновлено: 19:05 28.01.2022)
Лукашенко пообещал помочь России в случае военной агрессии против нее
Президент Лукашенко заявил об угрозе войны в случае агрессии против России или Белоруссии
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет участвовать в боевых действиях в случае военной агрессии против России.
"Повсеместно критически повышается уровень агрессии. Вызывающая риторика стала нормой. Миротворческие инициативы кладутся под сукно. Крупные ядерные державы пытаются выстроить новые договоренности, понимая, что третью мировую планета вряд ли сможет пережить", — сказал он в своем обращении к народу и парламенту страны.
Он отметил, что пока найти компромисс не удается. По его словам, сейчас, по сути, решается судьба человечества: либо новые договоренности между ключевыми странами, либо война.
Он отметил, что пока найти компромисс не удается. По его словам, сейчас, по сути, решается судьба человечества: либо новые договоренности между ключевыми странами, либо война.
Белорусский лидер добавил, что в случае нападения на Белоруссию в страну войдут "сотни тысяч российских войск".
"Второй момент, когда быть войне и Беларусь будет в ней участвовать: если на нашего союзника Россию осуществят непосредственное нападение и такая агрессия будет совершена против территории России. Основа тому — наша союзная договоренность", — заявил Лукашенко.
Вчера, 11:07Лавров ответил на вопрос о возможности войны
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе.
В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
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