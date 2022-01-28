https://ria.ru/20220128/rossiya-1769931901.html

Лукашенко пообещал помочь России в случае военной агрессии против нее

Лукашенко пообещал помочь России в случае военной агрессии против нее - РИА Новости, 28.01.2022

Лукашенко пообещал помочь России в случае военной агрессии против нее

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет участвовать в боевых действиях в случае военной агрессии против России. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:13

2022-01-28T11:13

2022-01-28T19:05

белоруссия

россия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет участвовать в боевых действиях в случае военной агрессии против России."Повсеместно критически повышается уровень агрессии. Вызывающая риторика стала нормой. Миротворческие инициативы кладутся под сукно. Крупные ядерные державы пытаются выстроить новые договоренности, понимая, что третью мировую планета вряд ли сможет пережить", — сказал он в своем обращении к народу и парламенту страны.Он отметил, что пока найти компромисс не удается. По его словам, сейчас, по сути, решается судьба человечества: либо новые договоренности между ключевыми странами, либо война.Белорусский лидер добавил, что в случае нападения на Белоруссию в страну войдут "сотни тысяч российских войск"."Второй момент, когда быть войне и Беларусь будет в ней участвовать: если на нашего союзника Россию осуществят непосредственное нападение и такая агрессия будет совершена против территории России. Основа тому — наша союзная договоренность", — заявил Лукашенко.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряжения — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.

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Лукашенко назвал два условия начала войны Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет участвовать в боевых действиях в случае военной агрессии против России. В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. 2022-01-28T11:13 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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белоруссия, россия