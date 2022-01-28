https://ria.ru/20220128/rektor-1770003417.html

Ректора "Шанинки" Зуева поместили в больницу при "Матросской тишине"

Ректора "Шанинки" Зуева поместили в больницу при "Матросской тишине" - РИА Новости, 28.01.2022

Ректора "Шанинки" Зуева поместили в больницу при "Матросской тишине"

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев помещен в больницу "Матросской тишины", его состояние оценивается как... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T15:22

2022-01-28T15:22

2022-01-28T15:22

происшествия

москва

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

матросская тишина

россия

марина ракова

сергей зуев

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев помещен в больницу "Матросской тишины", его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-служба столичного управления ФСИН."В ряде СМИ размещена информация о том, что обвиняемый С. Зуев находится в предынфарктном состоянии и он с трудом может передвигаться по СИЗО. Данная информация не соответствует действительности. Сообщаем, что С. Зуев в настоящее время содержится в больнице МСЧ-77 ФСИН России, которая расположена на территории следственного изолятора №1", - говорится в сообщении."Зуев находится под постоянным наблюдением медицинских работников, необходимая медицинская помощь ему оказывается в полном объеме. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное", - уточняет ведомство.Мосгорсуд 21 декабря оставил в силе решение нижестоящей инстанции, продлившей Зуеву содержание под стражей до 7 марта. На следующий день ГУФСИН по Москве сообщило, что ученого направили в одну из столичных больниц для планового медобследования и консультации, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. В конце декабря Зуева вернули в СИЗО.В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на скорой привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО. Впоследствии Тверской районный суд Москвы перевел Зуева из-под домашнего ареста под стражу.По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза.Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.

https://ria.ru/20211227/zuev-1765626561.html

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происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), матросская тишина, россия, марина ракова, сергей зуев