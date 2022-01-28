Ректора "Шанинки" Зуева поместили в больницу при "Матросской тишине"
ФСИН: ректора "Шанинки" Зуева поместили в больницу при "Матросской тишине"
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев помещен в больницу "Матросской тишины", его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-служба столичного управления ФСИН.
"В ряде СМИ размещена информация о том, что обвиняемый С. Зуев находится в предынфарктном состоянии и он с трудом может передвигаться по СИЗО. Данная информация не соответствует действительности. Сообщаем, что С. Зуев в настоящее время содержится в больнице МСЧ-77 ФСИН России, которая расположена на территории следственного изолятора №1", - говорится в сообщении.
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"Зуев находится под постоянным наблюдением медицинских работников, необходимая медицинская помощь ему оказывается в полном объеме. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное", - уточняет ведомство.
Мосгорсуд 21 декабря оставил в силе решение нижестоящей инстанции, продлившей Зуеву содержание под стражей до 7 марта. На следующий день ГУФСИН по Москве сообщило, что ученого направили в одну из столичных больниц для планового медобследования и консультации, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. В конце декабря Зуева вернули в СИЗО.
В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на скорой привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО. Впоследствии Тверской районный суд Москвы перевел Зуева из-под домашнего ареста под стражу.
По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза.
Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.