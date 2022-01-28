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В Челябинской области при пожаре погиб трехлетний ребенок

В Челябинской области при пожаре погиб трехлетний ребенок - РИА Новости, 28.01.2022

В Челябинской области при пожаре погиб трехлетний ребенок

Ребенок, которого в июле 2021 года нашли спящим на обочине в Южноуральске Челябинской области, погиб в четверг при пожаре в квартире, сообщила уполномоченный по РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T17:14

2022-01-28T17:14

2022-01-28T17:14

происшествия

челябинская область

южноуральск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 янв – РИА Новости. Ребенок, которого в июле 2021 года нашли спящим на обочине в Южноуральске Челябинской области, погиб в четверг при пожаре в квартире, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, днем 27 января поступило сообщение о пожаре в трехэтажном многоквартирном доме в Южноуральске по улице Спортивная. В комнате на первом этаже горела мебель и вещи на площади 3 квадратных метра, в соседней комнате звеном газодымозащитной службы было обнаружено тело мальчика 2018 года рождения, без признаков жизни. Ребенок на момент пожара находился дома один."В Южноуральске погиб ребенок, которого летом видели на обочине… Мама этого ребенка не злоупотребляет алкоголем, но у нее есть определенные особенности здоровья, которые нуждаются в коррекции. Органами соцзащиты Южноуральска была проведена работа и привлечены дополнительные специалисты, ресурсы… Соцзащита постоянно выходила в семью на патронаж, в том числе проверяли электробезопасность", - написала Майорова на своей странице в Facebook.В данном случае, уточнила она, были основания для ограничения в родительских правах матери по состоянию здоровья, и исковое заявление было подано в суд 16 октября 2021 года. В рамках судебных заседаний было затребовано проведение медицинской экспертизы, в настоящее время решение суда не принято, пояснила она."Погиб маленький ребёнок, и это беда. И понимание того, что было сделано очень много, не помогает перестать думать о том, что можно и нужно было сделать по-другому, чтобы предотвратить трагедию", - добавила она.Как уточняет следственное управление СК РФ по региону, по факту гибели ребенка при пожаре следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).В июле 2021 года прокуратура и СУ СК начали проверку после видео, на котором житель Южноуральска обнаружил в траве на обочине дороги спящего в обнимку с игрушечной машиной мальчика, после чего разбудил его и предложил проводить до дома. По данным прокуратуры, трехлетний ребенок воспитывается в неполной многодетной семье. В день инцидента, предварительно, он со старшей девятилетней сестрой шел в гости к бабушке. Девочка дошла, а мальчик отстал, заигрался с машинкой и прилег у обочины.

https://ria.ru/20220128/pozhar-1769914470.html

https://ria.ru/20211117/pozhar-1759390230.html

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происшествия, челябинская область, южноуральск, следственный комитет россии (ск рф), россия