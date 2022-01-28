ЛНР выявила комплексы РЭБ ВСУ в районе пяти населенных пунктов в Донбассе
ЛНР за неделю выявила комплексы РЭБ ВСУ в районе пяти населенных пунктов в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе
Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе
ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики за неделю зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе пяти подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"С целью недопущения вскрытия военной техники, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения вооруженных формирований Украины продолжают создавать препятствия работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ", - заявил Филипоненко.
По его словам, украинские военные применили станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Кряковка, Орехово-Донецкое, Артема, Болотенное и частично подконтрольного ВС Украины Золотого у линии соприкосновения в Донбассе.
"Наблюдатели ОБСЕ неоднократно заявляли в официальных отчётах о фактах подавления каналов управления своих БПЛА над подконтрольной ВСУ территорией в районах указанных населенных пунктов", - добавил официальный представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.