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ЛНР выявила комплексы РЭБ ВСУ в районе пяти населенных пунктов в Донбассе
ЛНР выявила комплексы РЭБ ВСУ в районе пяти населенных пунктов в Донбассе - РИА Новости, 28.01.2022
ЛНР выявила комплексы РЭБ ВСУ в районе пяти населенных пунктов в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики за неделю зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:49
2022-01-28T16:49
в мире
украина
вооруженные силы украины
донбасс
лнр
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики за неделю зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе пяти подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.В ЛНР и ДНР не раз заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."С целью недопущения вскрытия военной техники, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения вооруженных формирований Украины продолжают создавать препятствия работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ", - заявил Филипоненко.По его словам, украинские военные применили станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Кряковка, Орехово-Донецкое, Артема, Болотенное и частично подконтрольного ВС Украины Золотого у линии соприкосновения в Донбассе."Наблюдатели ОБСЕ неоднократно заявляли в официальных отчётах о фактах подавления каналов управления своих БПЛА над подконтрольной ВСУ территорией в районах указанных населенных пунктов", - добавил официальный представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220128/politika-1769850685.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, донбасс, лнр, смм обсе, ситуация в днр и лнр
16:49 28.01.2022
 
ЛНР выявила комплексы РЭБ ВСУ в районе пяти населенных пунктов в Донбассе

ЛНР за неделю выявила комплексы РЭБ ВСУ в районе пяти населенных пунктов в Донбассе

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе
Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе
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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики за неделю зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе пяти подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
В ЛНР и ДНР не раз заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
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"С целью недопущения вскрытия военной техники, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения вооруженных формирований Украины продолжают создавать препятствия работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ", - заявил Филипоненко.
По его словам, украинские военные применили станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Кряковка, Орехово-Донецкое, Артема, Болотенное и частично подконтрольного ВС Украины Золотого у линии соприкосновения в Донбассе.
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"Наблюдатели ОБСЕ неоднократно заявляли в официальных отчётах о фактах подавления каналов управления своих БПЛА над подконтрольной ВСУ территорией в районах указанных населенных пунктов", - добавил официальный представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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