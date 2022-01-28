19:18 28.01.2022 (обновлено: 19:19 28.01.2022)
РПЦ призвала Александрийского патриарха отказаться от решения по Украине
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Синод Русской православной церкви в пятницу выпустил заявление, в котором призвал патриарха Александрийского Феодора II и других архиереев этой церкви отказаться от поддержки украинских раскольников и "вернуться на канонический путь", говорится в заявлении, опубликованном на сайте РПЦ.
В 2019 году патриарх Александрийский и вся Африки Феодор II признал раскольническую Православную церковь Украины. Говоря о последствиях этого решения, в РПЦ ранее отмечали, что они могут коснуться окормления верующих соотечественников в Африке – на канонической территории Александрийского патриархата. 29 декабря 2021 года синод РПЦ обнародовал решение о создании патриаршего экзархата в Африке и принятии под свою юрисдикцию 102 священников Александрийского патриархата по их прошению.
"Призываем блаженнейшего патриарха Александрийского Феодора II и архипастырей святейшей церкви Александрийской отказаться от поддержки украинского раскола и вернуться на канонический путь, дабы сохранить единство святого православия", - сказано в заявлении.
В 2018 году по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
Каноническая территория Александрийской православной церкви — страны Северной, Центральной и Южной Африки. В настоящее время в Александрийском патриархате насчитывается 27 митрополий и четыре епископии.