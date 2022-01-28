https://ria.ru/20220128/putin-1770017299.html
Путин в беседе с Макроном отметил важность соблюдения Минских соглашений
Путин в беседе с Макроном отметил важность соблюдения Минских соглашений - РИА Новости, 28.01.2022
Путин в беседе с Макроном отметил важность соблюдения Минских соглашений
Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом минских соглашений,... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:18
2022-01-28T16:18
2022-01-28T16:25
владимир путин
эммануэль макрон
в мире
париж
франция
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769428110_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_41abe2ca891d1745ae07d938ed9bd04b.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом минских соглашений, сообщает пресс-служба Кремля."При обсуждении ситуации на Украине Владимир Путин акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений минского "Комплекса мер" и других договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса. С учетом итогов состоявшейся в Париже 26 января встречи политических советников лидеров стран "нормандской четверки" подтвержден настрой на дальнейшую работу России и Франции в данном формате", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220128/ozabochennosti-1770017854.html
париж
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769428110_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38a5f4890181758ac4ee91a9574eed44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, эммануэль макрон, в мире, париж, франция, ситуация в днр и лнр, россия
16:18 28.01.2022 (обновлено: 16:25 28.01.2022)
Путин в беседе с Макроном отметил важность соблюдения Минских соглашений
Путин в беседе с Макроном отметил важность соблюдения Киевом Минских соглашений