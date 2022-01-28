https://ria.ru/20220128/putin-1770017299.html

Путин в беседе с Макроном отметил важность соблюдения Минских соглашений

Путин в беседе с Макроном отметил важность соблюдения Минских соглашений - РИА Новости, 28.01.2022

Путин в беседе с Макроном отметил важность соблюдения Минских соглашений

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом минских соглашений,... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:18

2022-01-28T16:18

2022-01-28T16:25

владимир путин

эммануэль макрон

в мире

париж

франция

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом минских соглашений, сообщает пресс-служба Кремля."При обсуждении ситуации на Украине Владимир Путин акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений минского "Комплекса мер" и других договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса. С учетом итогов состоявшейся в Париже 26 января встречи политических советников лидеров стран "нормандской четверки" подтвержден настрой на дальнейшую работу России и Франции в данном формате", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220128/ozabochennosti-1770017854.html

париж

франция

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