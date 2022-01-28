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Запад вздрогнул от реакции Путина
В Японии рассказали о "пугающей" отличительной черте Путина - РИА Новости, 28.01.2022
Запад вздрогнул от реакции Путина
Нежелание президента Владимира Путина давать скорые и необдуманные ответы на многочисленные спекуляции о российской агрессии в отношении Украины оставило... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T15:47
2022-01-28T23:19
в мире
сша
владимир путин
джо байден
нато
россия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Нежелание президента Владимира Путина давать скорые и необдуманные ответы на многочисленные спекуляции о российской агрессии в отношении Украины оставило западные страны в недоумении, пишет японская газета The Japan Times."Удивительное молчание Путина на фоне украинской драмы отчасти призвано заставить Запад гадать о российских намерениях", — говорится в материале.Японцы отметили, например, внимательность и осторожность, с которой российский лидер формулирует свою позицию по ответу США на идеи о гарантиях безопасности.По мнению японских журналистов, политика Кремля особенно выделяется на фоне американской администрации. В Вашингтоне не прекращают спрашивать Байдена о вероятности "российской атаки на Украину" и не стесняются выносить скорые, не всегда обдуманные суждения на этот счет."Похоже, что молчание по Украине — это сигнал", — сделала вывод The Japan Times.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также о возможной отправке французских подразделений в Румынию.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации напряженности вокруг Украины — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
https://ria.ru/20220127/britantsy-1769822495.html
https://ria.ru/20220125/putin-1769463349.html
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, нато, россия
15:47 28.01.2022 (обновлено: 23:19 28.01.2022)
 
В Японии рассказали о "пугающей" отличительной черте Путина

The Japan Times: внимательность Путина к вопросам безопасности тревожит западных лидеров

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Нежелание президента Владимира Путина давать скорые и необдуманные ответы на многочисленные спекуляции о российской агрессии в отношении Украины оставило западные страны в недоумении, пишет японская газета The Japan Times.
"Удивительное молчание Путина на фоне украинской драмы отчасти призвано заставить Запад гадать о российских намерениях", — говорится в материале.
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Японцы отметили, например, внимательность и осторожность, с которой российский лидер формулирует свою позицию по ответу США на идеи о гарантиях безопасности.
По мнению японских журналистов, политика Кремля особенно выделяется на фоне американской администрации. В Вашингтоне не прекращают спрашивать Байдена о вероятности "российской атаки на Украину" и не стесняются выносить скорые, не всегда обдуманные суждения на этот счет.
"Похоже, что молчание по Украине — это сигнал", — сделала вывод The Japan Times.
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В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также о возможной отправке французских подразделений в Румынию.
В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации напряженности вокруг Украины — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
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