https://ria.ru/20220128/putin-1770009343.html

Запад вздрогнул от реакции Путина

В Японии рассказали о "пугающей" отличительной черте Путина - РИА Новости, 28.01.2022

Запад вздрогнул от реакции Путина

Нежелание президента Владимира Путина давать скорые и необдуманные ответы на многочисленные спекуляции о российской агрессии в отношении Украины оставило... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T15:47

2022-01-28T15:47

2022-01-28T23:19

в мире

сша

владимир путин

джо байден

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765099505_0:0:2531:1425_1920x0_80_0_0_1acf31653a8f3f5c60c6ecd68012030f.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Нежелание президента Владимира Путина давать скорые и необдуманные ответы на многочисленные спекуляции о российской агрессии в отношении Украины оставило западные страны в недоумении, пишет японская газета The Japan Times."Удивительное молчание Путина на фоне украинской драмы отчасти призвано заставить Запад гадать о российских намерениях", — говорится в материале.Японцы отметили, например, внимательность и осторожность, с которой российский лидер формулирует свою позицию по ответу США на идеи о гарантиях безопасности.По мнению японских журналистов, политика Кремля особенно выделяется на фоне американской администрации. В Вашингтоне не прекращают спрашивать Байдена о вероятности "российской атаки на Украину" и не стесняются выносить скорые, не всегда обдуманные суждения на этот счет."Похоже, что молчание по Украине — это сигнал", — сделала вывод The Japan Times.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также о возможной отправке французских подразделений в Румынию.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации напряженности вокруг Украины — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.

https://ria.ru/20220127/britantsy-1769822495.html

https://ria.ru/20220125/putin-1769463349.html

https://ria.ru/20220113/putin-1767746320.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, владимир путин, джо байден, нато, россия