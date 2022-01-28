https://ria.ru/20220128/putin-1769967137.html
В Кремле ответили на вопрос, планирует ли Путин посетить регионы
В Кремле ответили на вопрос, планирует ли Путин посетить регионы - РИА Новости, 28.01.2022
В Кремле ответили на вопрос, планирует ли Путин посетить регионы
Президент России Владимир Путин по дороге на Олимпиаду в Пекин или на обратном пути пока не планирует посещать российские регионы, сообщил пресс-секретарь главы РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:09
2022-01-28T13:09
2022-01-28T13:09
в мире
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пекин
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 янв- РИА Новости. Президент России Владимир Путин по дороге на Олимпиаду в Пекин или на обратном пути пока не планирует посещать российские регионы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет 4-20 февраля. Центральное телевидение Китая сообщило в пятницу, что китайская сторона ожидает личное присутствие свыше 20 лидеров различных государств, правительств и международных организаций на церемонии открытия Игр."Нет, пока таких планов нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планирует ли президент заехать в российские регионы по пути в Пекин или обратно.
https://ria.ru/20220128/putin-1769965777.html
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в мире, китай, пекин, владимир путин, дмитрий песков
В Кремле ответили на вопрос, планирует ли Путин посетить регионы
Пресс-секретарь президента Песков: Путин не планирует посещать российские регионы