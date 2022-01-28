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Путин проведет совещание с членами Совбеза и разговор с Макроном
Путин проведет совещание с членами Совбеза и разговор с Макроном - РИА Новости, 28.01.2022
Путин проведет совещание с членами Совбеза и разговор с Макроном
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета Безопасности, а также телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:04
2022-01-28T13:04
2022-01-28T13:04
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета Безопасности, а также телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня у президента запланировано совещание с постоянными членами Совбеза. Мы проинформируем вас. И также, собственно, поскольку это было анонсировано французской стороной, то здесь можно вполне сказать: сегодня также запланирован телефонный разговор с Макроном", - сказал он.Песков отметил, что по итогам разговора в Кремле расскажут об основных вопросах, которые обсудят два президента. Остальные мероприятия в графике не носят публичный характер.Пресс-секретарь президента страны также уточнил, что совещание с Совбезом ожидается в середине дня.
https://ria.ru/20220125/deeskalatsiya-1769346390.html
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политика, франция, владимир путин, дмитрий песков, эммануэль макрон, россия
Путин проведет совещание с членами Совбеза и разговор с Макроном
Президент Путин проведет совещание с членами Совбеза и телефонный разговор с Макроном