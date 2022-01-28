https://ria.ru/20220128/puteshestviya-1769783888.html

Названы самые бюджетные направления для пляжного отдыха в феврале

Названы самые бюджетные направления для пляжного отдыха в феврале - РИА Новости, 28.01.2022

Названы самые бюджетные направления для пляжного отдыха в феврале

Названы самые недорогие страны для пляжного отдыха в последний месяц зимы, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:13

2022-01-28T11:13

2022-01-28T11:13

туризм

таиланд

египет

шри-ланка

оаэ

сейшельские острова

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Названы самые недорогие страны для пляжного отдыха в последний месяц зимы, сообщает OneTwoTrip.Курорты Египта — наиболее доступные для россиян. Перелет туда в среднем обходится в 20,5 тысячи рублей в оба конца, а стоимость проживания в отеле категории три звезды составляет 2,1 тысячи рублей за ночь.ОАЭ — на втором месте. Билеты туда стоят в среднем 24,7 тысячи рублей, а ночь в гостинице — 3,4 тысячи рублей.На третьем месте — Шри-Ланка, куда можно добраться в среднем за 37,6 тысячи рублей. Ночь в отеле будет стоить порядка четырех тысяч рублей.Далее в списке "теплых" направлений Таиланд и Сейшелы. Но если затраты на перелет сопоставимы — в среднем 44,5 тысячи рублей, — то цена на проживание сильно отличается. В первом случае ночь в гостинице категории три звезды будет стоить в среднем три тысячи рублей, во втором — не менее десяти тысяч рублей.

https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html

таиланд

египет

шри-ланка

оаэ

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